Nouvelle année, nouveaux horaires à la STL

LAVAL, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - À l'approche de la nouvelle année, la Société de transport de Laval (STL) annonce l'entrée en vigueur de ses nouveaux horaires d'autobus d'hiver à compter du samedi 3 janvier 2026. Des ajustements de service seront apportés en fonction de la demande et de l'achalandage observés sur le réseau. La clientèle peut consulter les changements dès maintenant pour planifier ses futurs déplacements.

L'arrivée du REM à Laval marque un progrès majeur pour la mobilité dans la région. L'offre de transport dans le secteur a été ajustée en conséquence, ce qui entraîne la fin du service des navettes 730 et 744, ainsi que des taxis collectifs T26, T27 et T28. La STL déploiera désormais les efforts nécessaires en cas d'interruption du REM avec la navette 713.

La STL ajoute à son service une nouvelle ligne entreprise, la ligne 335, reliant le métro Henri-Bourassa à l'entreprise Intelcom, en passant par le terminus Cartier. Cette nouveauté reflète notre engagement à offrir un service adapté aux besoins des entreprises et à faciliter les déplacements de la main-d'œuvre.

La ligne 902 sera retirée du réseau afin d'optimiser l'offre de service. La clientèle pourra monter à bord de la ligne 713 qui effectue le même trajet à partir du métro Côte-Vertu et correspondre avec la ligne 66 pour se rendre au terminus Le Carrefour.

À noter également que les heures d'ouverture du Centre contact clients seront modifiées à partir du 17 janvier 2026. À compter de cette date, notre clientèle pourra communiquer avec nos agentes et agents de service à la clientèle :

Du lundi au vendredi , de 7 h à 19 h

, de 7 h à 19 h Les samedis, dimanches et jours fériés, de 8 h à 17 h

Évolution du service de transport adapté

La STL a récemment conclu un partenariat avec la Société de transport de Montréal (STM) pour son service de transport adapté. À compter du 1er janvier 2026, la gestion du centre de réservation, ainsi que les déplacements en transport adapté des clients lavallois seront assurés par la STM. Concrètement, plusieurs éléments liés au service actuel demeurent inchangés pour les usagers du transport adapté, comme le numéro de téléphone du centre de réservation, le numéro de téléphone du service à la clientèle ainsi que les tarifs pour l'achat de titres, de façon à minimiser les impacts pour cette clientèle.

En vue de cette transition, la STL a mis en ligne une section dédiée sur son site Web, regroupant toutes les informations utiles.

Jours fériés

À l'occasion de la période des fêtes, les horaires seront modifiés. Voici les changements à prendre en compte :

24, 26, 31 décembre et 2 janvier : service du samedi

: service du samedi 25 décembre et 1er janvier : service du dimanche réduit

En hiver, on adapte ses habitudes

Particulièrement en cas de conditions climatiques difficiles, planifiez vos déplacements, car les temps de parcours peuvent être plus longs qu'à l'habitude. Pour tout savoir sur l'état du service, consultez notre site Web. Nos agent×es du Centre contact clients sont aussi disponibles pour vous orienter sur le réseau au 450 688-6520.

La STL tient à remercier sa clientèle de privilégier le transport collectif au quotidien. Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la période des fêtes et poursuivons notre engagement à vous transporter sur le territoire lavallois pour la nouvelle année.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

