Lancement de nouveaux vols à destination de Rio de Janeiro, de Lima , de Cartagena , de Pointe-à-Pitre, de Guadalajara et de Puerto Escondido à l'hiver 2025

Lancement de vols à destination de Shanghai et de Budapest à l'été 2026

Augmentation du nombre de vols à destination de Prague à l'été 2026

La nouvelle flotte de 787-10 de Boeing commandée sera initialement basée à Toronto afin de soutenir la croissance future

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Alors que de nouvelles liaisons prometteuses à destination de l'Amérique du Sud et du Mexique sont déjà prévues pour cet hiver au départ de la plaque tournante mondiale de l'aéroport Toronto Pearson, la société aérienne a annoncé aujourd'hui une nouvelle expansion de sa plus grande plaque tournante. À partir de l'été 2026, Air Canada reprendra ses vols sans escale à destination de Shanghai et de Budapest, et ajoutera également des vols à destination de Prague. Ces nouvelles liaisons consolident encore davantage l'aéroport Toronto Pearson en tant que plus grande plaque tournante d'Air Canada, reliant plus de 150 destinations partout au Canada et dans le monde entier.

Air Canada consolide encore sa plaque tournante de Toronto grâce à l’expansion de son réseau international (Groupe CNW/Air Canada)

« Air Canada continue de renforcer son important réseau à l'aéroport Toronto Pearson, et notre trajectoire de croissance mondiale ambitieuse raffermira encore davantage sa position de plaque tournante internationale de premier plan sur le continent, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret d'Air Canada. Dans la foulée du lancement cet hiver de nos nouvelles liaisons attrayantes avec l'Amérique du Sud, reliant Toronto à Rio de Janeiro, à Lima et à Cartagena, ainsi que de nouvelles destinations de vacances au Mexique et dans les Caraïbes, Air Canada inaugurera deux liaisons internationales très prisées l'été prochain, avec le retour des vols sans escale entre la plus grande région métropolitaine du Canada et Shanghai et Budapest. »

« Nous sommes ravis qu'Air Canada poursuive l'expansion de son réseau à l'aéroport Toronto Pearson, ce qui renforce les liens du Canada avec les économies du monde entier, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Aéroport international Pearson de Toronto. Notre partenariat avec Air Canada pour le lancement du 787-10, un appareil de nouvelle génération, reflète notre rôle sur le marché et l'importance de nos projets de construction de l'aéroport du futur grâce à Pearson LIFT, notre programme d'infrastructure. Grâce à LIFT, nous rehausserons l'expérience clientèle et renforcerons la connectivité mondiale et l'expansion économique locale; tout cela rendu possible grâce à nos transporteurs aériens partenaires. »

« L'expansion d'Air Canada à l'aéroport Toronto Pearson soutient l'emploi, contribue de manière importante au PIB de la région du Grand Toronto et stimule de nouveaux débouchés économiques en facilitant le commerce international et le tourisme. En ce qui concerne l'avenir, la nouvelle flotte de 787-10 de Boeing commandée par Air Canada sera d'abord basée à Toronto afin de soutenir la croissance internationale continue, ce qui stimulera davantage le commerce et l'emploi. Nous sommes impatients d'offrir à notre clientèle de nouvelles possibilités de voyage au départ de l'aéroport Toronto Pearson, et ce, à mesure que nous prendrons livraison de ces gros-porteurs et de notre nouvelle flotte révolutionnaire d'A321XLR d'Airbus au cours des prochaines années », a conclu M. Galardo.

Air Canada est fière d'offrir à ses clients admissibles des services haut de gamme à l'aéroport Toronto Pearson : la Suite Signature Air Canada, nommée Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires au monde lors des World Airline Awards de Skytrax de cette année, le Service Concierge, ainsi que les trois salons Feuille d'érable et les deux Cafés Air Canada. De plus, les activités de fret d'Air Canada sont basées à Toronto, où la société dispose d'installations de pointe pour gérer le fret spécialisé, allant des envois de produits pharmaceutiques urgents au transport de chevaux.

Air Canada prévoit également reprendre dès le mois prochain sa liaison pour Tel-Aviv au départ de Toronto.

Nouvelles liaisons d'Air Canada au départ de Toronto :

Été 2026

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploitation Saison AC942 Toronto (YYZ) Budapest (BUD) 21:55 11:25 +1 jour Mar., ven., sam., dim. Du 5 juin au 23 oct. 2026 AC943 Budapest (BUD) Toronto (YYZ) 13:15 15:15 Lun., mer., sam., dim. Du 6 juin au 24 oct. 2026 AC27 Toronto (YYZ) Shanghai (PVG) 12:45 16:20 +1 jour Lun., mer., ven., dim. Débute le 3 juin, assurée toute l'année AC28 Shanghai (PVG) Toronto (YYZ) 18:00 19:55 Lun., mar., jeu., sam. Débute le 4 juin, assurée toute l'année

Hiver 2025

AC84 Toronto

(YYZ) Rio de Janeiro

(GIG) 23:30 10:45

+1 jour Mar., jeu., sam. Du 4 déc. 2025

au 26 mars 2026 AC85 Rio de

Janeiro

(GIG) Toronto (YYZ) 21:30 7:00

+1 jour Mer., ven., dim. Du 5 déc. 2025

au 27 mars 2026 AC936 Toronto

(YYZ) Cartagena

(CTG) 08:55 14:30 Sam. Du 20 déc. 2025

au 11 avr. 2026 AC937 Cartagena

(CTG) Toronto (YYZ) 15:30 20:45 Sam. Du 20 déc. 2025

au 11 avr. 2026 AC86 Toronto (YYZ) Lima (LIM) 22:10 6:10 +1 jour Mar., ven. Du 5 déc. 2025

au 27 mars 2026 AC87 Lima (LIM) Toronto (YYZ) 08:00 15:55 Jeu., dim. Du 7 déc. 2025

au 26 mars 2026 AC1895 Toronto (YYZ) Puerto Escon-dido

(PXM)* 10:10 14:43 Mer. Du 17 déc. 2025

au 8 avr. 2026 AC1894 Puerto Escondido

(PXM) Toronto (YYZ) 15:45 21:24 Mer. Du 17 déc. 2025

au 8 avr. 2026 AC946 Toronto

(YYZ) Pointe-à-Pitre

(PTP) 08:15 14:10 Sam. Du 20 déc. 2025

au 11 avr. 2026 AC953 Pointe-à-

Pitre (PTP) Toronto (YYZ) 15:10 19:40 Sam. Du 20 déc. 2025

au 11 avr. 2026 AC1360 Toronto (YYZ) Guadalajara

(GDL) 16:45 21:10 Mar., jeu., sam. Du 4 nov. 2025

au 28 avr. 2026 AC1361 Guadalajara

(GDL) Toronto (YYZ) 08:30 14:05 Mer., ven., dim. Du 5 nov. 2025

au 29 avr. 2026

Capacité supplémentaire :

Liaison Augmentation de la fréquence pendant la période de pointe 2026 par rapport à 2025 Toronto (YYZ)-Prague (PRG) Ajout d'un vol pour un total de quatre vols hebdomadaires

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]