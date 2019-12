Perspectives économiques et des marchés de Vanguard pour 2020 : baisse des prévisions de croissance mondiale en cette nouvelle ère d'incertitude

Vanguard anticipe une poursuite du ralentissement de la croissance mondiale et prévoit une croissance de 1,6 % au Canada , de 1,0 % aux États-Unis, de 1,0 % dans la zone euro et de 5,8 % en Chine

Les titres canadiens à revenu fixe devraient enregistrer des rendements annualisés compris entre 1,5 % et 2,5 % au cours des 10 prochaines années

TORONTO, le 10 déc. 2019 /CNW/ - La croissance mondiale devrait ralentir au cours de la prochaine année, sous l'effet des craintes liées aux relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et de la persistance de l'incertitude politique, qui risque de peser sur l'activité économique mondiale, selon le Sommaire des perspectives économiques et des marchés de Vanguard pour 2020.

« Au cours de la prochaine décennie, les investisseurs doivent s'attendre à une baisse des rendements liée à des épisodes ponctuels de volatilité boursière. L'incertitude induite par la situation géopolitique, les décisions politiques et les tensions commerciales nuira à la croissance mondiale au cours de la prochaine année », a expliqué Todd Schlanger, stratège principal en placements de Placements Vanguard Canada. « Au Canada, la situation est légèrement plus encourageante, la résistance du marché de l'emploi et la forte hausse des salaires permettant d'envisager des niveaux de croissance supérieurs à ceux de la plupart des économies développées en 2020 et une légère amélioration par rapport à 2019. »

La croissance économique mondiale ralentit, mais le Canada tire son épingle du jeu

La croissance mondiale a encore ralenti en 2019, sous l'effet de la détérioration du cycle industriel mondial induite par l'intensification des tensions commerciales, surtout entre les États-Unis et la Chine. À l'échelle mondiale, la situation politique et la politique monétaire ont été placées sous le signe de l'incertitude, ce qui s'est répercuté à la fois sur la production et sur l'investissement.

La croissance canadienne devrait s'établir à environ 1,6 % en 2020, soit un niveau légèrement supérieur au taux de croissance attendu en 2019. Compte tenu de l'importance du commerce pour l'économie du Canada, celle-ci reste tributaire de l'évolution des échanges commerciaux mondiaux et de la poursuite de la croissance de l'économie des États-Unis.

« Les taux d'intérêt demeureront un élément important pour l'économie canadienne l'année prochaine; ils ont cessé d'être un obstacle pour devenir un facteur favorable à l'économie, dans la mesure où la baisse des coûts d'emprunt se traduit par un meilleur accès à la propriété, stimule la croissance des entreprises et diminue les coûts de service de la dette », ajoute M. Schlanger. « La situation devrait selon nous s'améliorer sur le marché de l'habitation du fait de cette baisse des coûts de financement et de la croissance régulière des revenus. Nous nous attendons à ce que la croissance de l'emploi ralentisse, mais reste raisonnable en 2020. »

Alors qu'on s'attendait au début de 2019 à ce que les banques centrales mondiales resserrent leur politique monétaire, elles ont mis en place de nouvelles mesures de relance en réaction à la détérioration des perspectives de croissance et à l'insuffisance de l'inflation tout au long de l'année. Vanguard s'attend à ce que la Fed réduise le taux des fonds fédéraux de 25 à 50 points de base avant la fin de 2020. La Banque du Canada, en revanche, devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés tout au long de 2020, dans la mesure où elle risque d'être tiraillée entre la nécessité de soutenir la croissance à court terme et de faire baisser l'endettement des ménages. Même si la croissance canadienne reste stable, compte tenu de la vulnérabilité des ménages et de l'ampleur de l'exposition à l'incertitude économique mondiale, la balance des risques penche du côté négatif.

La croissance américaine devrait ralentir à environ 1 % en 2020; l'économie devrait donc éviter une récession technique, mais la croissance devrait se situer en deçà du taux tendanciel normal de 2 %. La Chine devrait elle aussi voir sa croissance ralentir à 5,8 % en 2020, ce qui est inférieur à sa propre cible de 6 %. Dans la zone euro, la croissance devrait rester faible, à environ 1,0 %, en 2020, sous l'effet du contexte commercial et des retombées du Brexit.

Perspectives pour les investisseurs canadiens en 2020

Au cours des 10 prochaines années, le marché boursier canadien devrait afficher des rendements annualisés de 3,5 % à 5,5 % et les titres canadiens à revenu fixe devraient enregistrer des rendements annualisés compris entre 1,5 % et 2,5 %. Ces rendements sont inférieurs à ceux de la décennie précédente; la prochaine période risque donc d'être plus difficile pour les investisseurs.

« À l'aube de cette nouvelle ère d'incertitude, les investisseurs canadiens doivent se préparer à la volatilité induite par le manque de clarté entourant les échanges commerciaux et par le ralentissement de la croissance économique américaine, qui risque de peser sur les exportations canadiennes et de faire baisser les prix des produits de base. Malgré tout, le marché canadien de l'habitation devrait rester stable et le Canada bénéficie de conditions favorables par rapport à d'autres marchés développés; il devrait donc être en mesure de mieux résister en cas de choc économique inattendu », conclut M. Schlanger. « Les investisseurs n'exercent aucun contrôle sur les marchés, mais ils peuvent contrôler leur propre stratégie de placement. En conservant un portefeuille diversifié, en maintenant leurs coûts d'investissement à un niveau limité et en mettant l'accent sur le long terme sans tenir compte des fluctuations quotidiennes, les investisseurs peuvent améliorer leurs chances de succès. »

Cliquez ici pour consulter l'intégralité des Perspectives économiques et des marchés de Vanguard pour 2020

