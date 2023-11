Perspectives des marchés pour 2024 de Placements Mackenzie : Les thèmes de placement créent des occasions pour l'année à venir

Les investisseurs devraient se tourner vers les obligations, le segment de la transition énergétique et les sociétés novatrices pour aider à stimuler les rendements

TORONTO, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui ses prévisions sur l'économie et les marchés pour l'année à venir dans son rapport Perspectives des marchés pour 2024. Le rapport annuel contient les commentaires d'un éventail de spécialistes en placement et de gestionnaires de portefeuille qui donnent un aperçu des thèmes émergents qui pourraient avoir une incidence sur les marchés financiers canadiens et mondiaux en 2024.

Mackenzie prévoit un ralentissement de la croissance mondiale en 2024, à mesure qu'évolue la situation dans les économies développées par suite du sommet qu'a atteint l'inflation et que les grandes banques centrales approchent de la fin d'un cycle de hausse des taux d'intérêt de deux ans. Dans ce rapport, on prévoit que les tensions géopolitiques élevées contribueront à la volatilité et pourraient exercer des pressions à la hausse sur les prix de l'énergie ainsi que freiner le commerce mondial, tandis que les marchés des titres à revenu fixe et les thèmes relatifs à la transition énergétique représenteront probablement des occasions de placement intéressantes.

« Comme les consommateurs continuent de puiser dans l'épargne qu'ils ont accumulée durant la pandémie et que les dépenses gouvernementales sont en baisse, nos perspectives laissent entrevoir un ralentissement de la croissance en 2024 », a déclaré Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, Placements Mackenzie. « Les risques macroéconomiques élevés laissent entrevoir une approche de placement axée sur la sécurité d'abord, car les obligations gagnent de l'attrait et les actions devraient présenter des occasions dans un contexte de baisse des bénéfices plus tard au cours de l'année. »

Mackenzie a cerné trois thèmes clés qui, selon elle, offriront des occasions aux investisseurs en 2024 :

Les obligations devraient stimuler le rendement

Les taux obligataires atteignent des sommets inégalés depuis la crise financière de 2008 et pourraient propulser les obligations au cœur des décisions en matière de répartition de l'actif dans la prochaine année. Les obligations de grande qualité assorties de taux intéressants peuvent offrir de meilleures occasions aux investisseurs en quête de revenu et procurer un équilibre aux portefeuilles grâce à une diversification accrue.

« Nous sommes confrontés à une étape plus difficile du cycle économique, et certains signes témoignent d'un ralentissement de la croissance économique », a reconnu Steve Locke, chef des placements, Titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs. « Même si les hausses de taux cessent, à moins que l'inflation ne se normalise, les économies mondiales risquent de faire face à un contexte marqué par des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. Les taux obligataires demeureront un thème économique important en 2024, en particulier pour les titres canadiens sensibles aux taux d'intérêt. »

La transition énergétique créera des occasions intéressantes

Mackenzie prévoit que 2024 se traduira par des investissements et des progrès continus dans les domaines de la production et du stockage d'énergie solaire ainsi que de la fabrication de véhicules électriques et des infrastructures connexes, créant ainsi des occasions pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs activités dans ce segment. Le gaz naturel et les technologies de capture du carbone pourraient jouer un rôle plus important dans l'atteinte des objectifs climatiques.

L'innovation stimulera probablement la croissance

Les investisseurs qui recherchent une croissance durable devront composer avec un contexte plus difficile en 2024. À mesure que la croissance se raréfie, les investisseurs peuvent trouver des occasions dans des entreprises dotées d'une solide position concurrentielle et d'un bilan sain et qui font partie de secteurs présentant d'importantes barrières à l'entrée. L'intelligence artificielle, l'économie axée sur l'expérience et le secteur de l'énergie représentent des occasions de croissance et d'innovation intéressantes pour l'année à venir.

« En 2024, il sera important pour les investisseurs de continuer à diversifier leur portefeuille et de respecter leur tolérance au risque. Le fait de privilégier les placements de qualité et de tirer parti du potentiel de croissance aidera les investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements à composer avec l'incertitude sur les marchés à mesure que les indicateurs économiques comme l'inflation et les taux d'intérêt renouent avec des niveaux plus normaux », a conclu Lesley Marks.

Pour en savoir plus sur les perspectives des marchés pour 2024 de Placements Mackenzie et sur la façon dont elles peuvent vous aider à prendre des décisions de placement plus éclairées pour l'année à venir, consultez le https://www.mackenzieinvestments.com/fr/institute/insights/market-outlook

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 183,3 milliards de dollars au 31 octobre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023. Pour en savoir plus, consultez le site mackenzieinvestments.com/fr.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Relations avec les médias - Français, Valérie Dupuis, 514-622-4843, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]