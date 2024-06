TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui ses Perspectives des marchés pour 2024 : bilan semestriel. Le rapport offre aux conseillers et aux investisseurs des renseignements sur les principales tendances ayant une incidence sur les marchés financiers cette année et présente les perspectives économiques pour le reste de 2024.

Dans le rapport, Mackenzie indique que la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial a bondi au cours du premier semestre de 2024, principalement en raison de la croissance aux États-Unis. Toutefois, le Canada a été aux prises avec une croissance économique plus faible en raison d'une plus grande sensibilité aux taux d'intérêt plus élevés. Par conséquent, la Banque du Canada réduira probablement ses taux d'intérêt au cours du second semestre 2024 afin de stimuler la croissance. En fait, la différence relative des taux de croissance entre les États-Unis et le Canada pourrait amener la Banque du Canada à aller de l'avant avec des réductions de taux plus vigoureuses que celles de la Réserve fédérale.

De plus, le rapport souligne que les actions ont bien résisté malgré la persistance de l'inflation et la hausse des rendements obligataires, car le marché s'intéresse aux implications des bénéfices et aux perspectives économiques positives.

« La trajectoire de croissance du PIB mondial, propulsée par la performance solide des États-Unis, souligne la résilience de la plus grande économie au monde, » a indiqué Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, de Placements Mackenzie. « Pour ce qui est du reste de 2024, nous nous attendons à ce que la croissance du PIB mondial se maintienne, ce qui favorisera la croissance des bénéfices et donnera un coup de pouce aux actifs à risque, comme les actions. »

Mackenzie prévoit que les trois thèmes clés identifiés dans ses Perspectives des marchés pour 2024 resteront en première ligne des occasions pour les investisseurs jusqu'à la fin de 2024 :

Les titres de créance des sociétés et durables soutiennent les occasions dans le revenu fixe

En réponse à la réduction des attentes de baisses des taux d'intérêt, les rendements obligataires se sont ajustés à la hausse cette année, inversant une partie de la baisse amorcée en octobre. Les marchés des titres de créance des sociétés ont fait preuve de résilience, le reflet des données fondamentales solides et de la demande des investisseurs. Nous pensons que les rendements réels des obligations de sociétés de grande qualité présentent des occasions attrayantes, et davantage d'options de titres de créance durables deviennent disponibles à mesure que le besoin de financement de la transition énergétique augmente avec la demande des investisseurs pour des solutions de revenu fixe durables.

« Nous avons assisté à un changement de dynamique dans les titres à revenu fixe au cours du premier semestre de 2024, » a indiqué Steve Locke, chef des placements, Titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs, de Placements Mackenzie. « Avec les baisses de taux par la Banque du Canada que nous prévoyons, les investisseurs peuvent chercher à explorer le marché des obligations de sociétés pour des occasions de rendement favorables, tandis que les titres de créance durables, y compris les obligations vertes, s'harmonisent avec les préoccupations environnementales et offrent des rendements attrayants. »

La grande transition énergétique est en cours

La transition énergétique continue d'offrir des occasions dans toutes les catégories d'actifs et tous les secteurs de l'économie. La croissance économique mondiale, la rareté des ressources et le changement climatique stimulent les investissements dans les énergies plus propres, qui ont dépassé les investissements dans les combustibles fossiles en 2023. Des occasions continueront d'exister dans les technologies d'efficacité, le transport, l'eau, l'agriculture et les infrastructures durables.

En outre, la révolution de l'intelligence artificielle (IA) est sur le point de mettre à rude épreuve un système électrique mondial déjà surchargé. Les recherches génératives d'IA consomment plus de dix fois l'énergie des méthodes de recherche traditionnelles, soulignant les risques associés à des décennies de sous-investissement dans les infrastructures électriques.

« Malgré des difficultés temporaires, la transition énergétique reste une voie d'investissement attrayante, soutenue par la rareté des ressources et les contraintes écologiques », a déclaré Mme Marks.

L'innovation continue de stimuler la croissance

Les investisseurs reconnaissent le potentiel de transformation de l'IA et continuent d'investir dans les géants de la technologie prospères et établis du marché boursier. Toutefois, l'occasion de tirer parti de l'IA va au-delà des plus grands joueurs et s'étend au matériel, aux services et aux industries qui permettront et soutiendront le parcours de l'IA.

« L'IA est l'une des occasions de croissance les plus extraordinaires de notre génération, mais les investisseurs doivent évaluer les occasions avec soin et élaborer des stratégies efficaces pour tirer parti de son potentiel de croissance. L'histoire nous a montré que les technologies perturbatrices peuvent souvent faire des gagnants et des perdants », a conclu Mme Marks.

