Après avoir enregistré des entrées records de 76 milliards de dollars en 2024, le secteur canadien des FNB devrait continuer de croître en 2025.

TORONTO, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui le rapport Perspectives des FNB pour 2025, qui examine la croissance du secteur des fonds négociés en bourse (« FNB ») au Canada en 2024 et indique les principaux thèmes de placement qui influeront sur le secteur en 2025.

Après avoir franchi le cap des 500 milliards de dollars en 2024, l'actif sous gestion total des FNB a atteint 519 milliards de dollars en fin d'année grâce à des entrées records de 76 milliards de dollars. Selon Mackenzie, 2025 sera aussi une excellente année. Les projections du marché indiquent que les FNB pourraient croître de 15 à 20 %, grâce à leur utilisation croissante à titre de placement de base et à l'attrait grandissant de cet outil auprès des investisseurs particuliers.

« Malgré la volatilité du marché, le secteur canadien des FNB a fait bonne figure en 2024, affirme Prerna Mathews, vice-présidente, Stratégie des produits FNB à Placements Mackenzie. Dans le contexte d'incertitude économique actuel marqué par la volatilité des marchés et les enjeux géopolitiques, les FNB deviendront de plus en plus attrayants pour les investisseurs et investisseuses qui recherchent la polyvalence, la transparence et la résilience. »

Dans son rapport, Mackenzie mentionne cinq thèmes de placement auxquels les investisseurs et investisseuses devraient porter attention en 2025 et au cours des années à venir :

Composer avec l'incertitude économique - Les FNB qui offrent une exposition aux secteurs défensifs ou aux stratégies à faible volatilité peuvent aider à atténuer les risques en période d'incertitude. Compte tenu des élections aux États-Unis et des changements de politique potentiels qui influent sur les marchés mondiaux, ce type de FNB peut apporter une certaine stabilité en période de fluctuation des marchés et contribuer à maintenir la confiance des investisseurs et investisseuses.

« Les FNB demeurent une composante importante des portefeuilles, puisqu'ils offrent aux investisseurs et investisseuses plusieurs avantages, notamment la diversification, la liquidité intrajournalière et la flexibilité. Ils représentent des solutions souples et rentables qui aideront les investisseurs et investisseuses à composer avec les conditions économiques changeantes qui nous attendent en 2025 », conclut Mme Mathews.

Pour lire le rapport Perspectives des FNB pour 2025, consultez la page suivante : https://www.mackenzieinvestments.com/fr/institute/insights/etf-outlook

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 213 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et de clients institutionnels par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial comptant des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 270 milliards de dollars au 31 décembre 2024, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

