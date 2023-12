MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ , Cogeim et Demonfort annoncent leur partenariat dans le nouveau projet résidentiel Perspectives Bates à Ville Mont-Royal, à la limite d'Outremont. Situé à l'intersection des rues Bates et Pratt, ce projet comptera 73 unités résidentielles en copropriété réparties sur 7 étages dont la livraison est prévue à l'automne 2024.

En plus d'une vue imprenable sur le mont Royal jusqu'aux Laurentides, les copropriétaires de Perspectives Bates profiteront d'un projet de qualité supérieure et d'unités aux pièces vastes et lumineuses. Dès les premières étapes de la conception de Perspectives Bates, un soin particulier a été apporté à l'aménagement des aires communes. Ces dernières ont été pensées pour favoriser les rassemblements et la détente avec l'aménagement d'un gym, d'une piscine extérieure, d'un lounge et d'une grande terrasse avec BBQ.

L'engouement pour ce projet est déjà palpable puisque 50 % des unités de Perspectives Bates sont déjà vendues.

Un projet immobilier centré sur le développement durable

Situé à proximité de la station de métro Outremont et de la future station Canora du REM, le projet bénéficie d'un emplacement de choix en matière d'accessibilité. Les copropriétaires auront un accès facile aux différents moyens de transport collectifs du quartier. Un stationnement à vélo est également intégré au projet afin d'encourager le transport actif.

Prônant une construction durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le projet vise l'obtention d'une certification environnementale LEED argent. La conception du bâtiment intègre plusieurs principes critères durables dont une conception axées sur l'efficacité énergétique grâce à l'ensoleillement et l'éclairage naturel dans les espaces intérieurs. L'aménagement de locaux destinés au recyclage et au compostage favorisent la réduction des déchets et une gestion de l'eau encadrée réduit l'impact des eaux de ruissellement.

« Nous sommes particulièrement fiers de ce projet qui bénéficie d'un emplacement unique, là où Ville Mont-Royal rencontre Outremont. Les résidents de Perspectives Bates évolueront dans un des cadres de vie les plus enchanteurs de la métropole, en plein cœur d'un quartier au charme unique avec ses boutiques, ses restaurants et ses parcs et situé à quelques minutes à pied du nouveau campus MIL de l'Université de Montréal, de HEC Montréal, d'écoles publiques primaires et secondaires ainsi que d'installations sportives. Le projet s'intègre et s'harmonise parfaitement dans son milieu et son environnement. »

Ali Lakhdari,

Cogeim

« Perspective Bates, c'est un projet de qualité et réfléchi qui favorise un mode de vie respectueux de l'environnement. Nous avons entre autres misé sur une volumétrie de haute densité, une efficacité énergétique optimale et nous avons limité les îlots de chaleur en réduisant au minimum les surfaces minéralisées. Nous avons également intégré des bornes de recharge pour véhicules électriques et de nombreux supports à vélos. »

Florent Moser

Président, Demonfort

« Dès l'automne 2024, les 73 nouvelles unités résidentielles en copropriétés seront disponibles à Montréal à proximité d'un réseau de transport vert et structurant. Voilà un projet qui répond à notre objectif d'investir en immobilier durable et responsable. »

Martin Raymond,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

À propos de Demonfort

Depuis 20 ans, l'entreprise a développé, réalisé et géré de nombreux projets immobiliers. Demonfort se démarque par la qualité et la diversité de ses projets notamment par la transformation d'anciennes usines et de bâtiments patrimoniaux en copropriétés ainsi que la construction de projets résidentiels en copropriétés et locatifs et de projets de maisons neuves. www.demonfort.ca

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 milliards $; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 337 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

