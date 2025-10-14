Personnel des médias du Québec : recourez au service Immédi@t et à la Vitrine linguistique!

Nouvelles fournies parOffice québécois de la langue française
14 oct, 2025, 08:30 ET
MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française met à la disposition du personnel des médias tels que les journaux, les périodiques, la télévision, la radio et les sites Web journalistiques du Québec un service de consultations linguistiques exclusif et gratuit : le service Immédi@t.
L'équipe d'Immédi@t répond aux questions qui portent notamment sur la grammaire, l'orthographe, la syntaxe et la ponctuation. Elle peut également proposer des termes pour nommer des réalités qui n'ont pas encore de désignation en français ou dont la désignation française est méconnue. On peut joindre les spécialistes de l'équipe en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] ou en laissant ses coordonnées au 1 866 275-0191 (quelqu'un rappellera au plus tard le jour ouvrable suivant).
Ce service exclusif s'ajoute aux outils disponibles dans la Vitrine linguistique de l'Office, une plateforme qui donne accès à des centaines de milliers de termes français spécialisés et à leurs définitions, et qui fournit des réponses à de multiples questions sur la langue française. Une présentation de la Vitrine linguistique aura lieu le 12 novembre 2025, de 13 h 30 à 15 h, sur Teams. Inscrivez-vous d'ici au 7 novembre en écrivant à [email protected].
Fait saillant
- Immédi@t est un service gratuit de consultations linguistiques destiné au personnel des médias et accessible au 1 866 275-0191 ou à l'adresse [email protected].
Liens connexes
- Capsule vidéo Coup d'œil sur la Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française
- Formulaire d'inscription à L'infolettre linguistique, qui transmet de l'information au sujet des nouveautés de l'Office en matière d'outils et de services linguistiques
https://www.facebook.com/OQLF.QC/
https://www.instagram.com/oqlf.qc/
https://www.linkedin.com/company/office-qu-b-cois-de-la-langue-fran-aise
https://www.youtube.com/FrancofeteOQLF
SOURCE Office québécois de la langue française
Source : Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]
