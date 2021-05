Personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets - La FPSS-CSQ accueille fièrement un 20e syndicat dans ses rangs!

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté et enthousiasme que la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) accueille le choix des membres du personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets de rejoindre ses rangs.

« Le résultat des votes est sans équivoque! Les gens ont choisi la FPSS-CSQ. Je suis convaincu que le personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets a fait le bon choix, et que nous sommes l'organisation la mieux placée pour répondre aux besoins de ces nouveaux membres. Ils méritent le meilleur et nous possédons l'influence politique, la notoriété et la force du réseau scolaire pour le leur offrir! » déclare le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost.

Désormais, la FPSS-CSQ représente 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés répartis à travers tout le Québec. Au total, elle compte plus de 33 500 membres.

Dès maintenant, toute l'équipe de la FPSS-CSQ se met au boulot pour assurer une transition harmonieuse et un transfert des dossiers rapide.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 500 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Rébecca Salesse, attachée de presse, FPSS-CSQ, C : 418 953-6066, [email protected]

Liens connexes

http://fpss.lacsq.org/