MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - En 2025, offrir un emploi ne suffit plus. Il faut offrir du sens. Dans un marché marqué par des défis économiques, le monde du travail vit, dans les dernières années, une transformation profonde : les talents ne cherchent plus seulement un bon salaire ou un titre. Ils veulent un emploi à leur image.

C'est ce que nous confirme la nouvelle édition du sondage Workmonitor, effectué par Randstad, dressant un portrait de ce qui motive les talents à travailler dans une entreprise et à préserver leur emploi.

Pour la première fois, depuis sa création, le sondage dévoile que le salaire n'est plus la principale source de motivation.

Voici ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui :

Un emploi sur mesure

Ce que les employés d'aujourd'hui recherchent, c'est un emploi qui s'arrime à leurs valeurs personnelles, leur rythme de vie et leurs ambitions. Flexibilité, conciliation et croissance interne ne sont plus des « plus » -- ce sont des attentes de base. 44 % des répondants mentionnent refuser un emploi si les valeurs de l'entreprise ne s'arriment pas avec leurs valeurs personnelles.

2. Un sentiment d'appartenance fort

Les talents recherchent un environnement sain, inclusif, basé sur la confiance et l'authenticité. 89 % des répondants affirment vouloir que leur milieu de travail ressemble davantage à une communauté et 86% affirment performer davantage au travail lorsqu'ils ressentent un esprit de communauté avec leurs collègues. Pas de place pour les milieux de travail toxiques, non plus ! 42 % des répondants disent avoir déjà démissionné de leur emploi pour cette raison.

3. Une entreprise qui investit dans leur avenir

Les employés veulent pouvoir bénéficier d'un accès équitable à la formation, au développement continu de leurs compétences, notamment en IA et technologies émergentes, ainsi que des opportunités de reconversion professionnelle. 39 % des répondants du sondage expriment qu'ils pourraient refuser un emploi s'il n'offre aucune possibilité de développement.

