MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Dans un contexte de marché du travail en constante évolution et à l'aube de la nouvelle année, Randstad Canada dévoile son guide salarial pour 2025 . Celui-ci dresse un portrait exhaustif des salaires à travers le Canada, couvrant plus de 1 000 secteurs d'activité et offrant de précieux constats, à la fois pour les employeurs et les employés. Il sert de véritable référence pour identifier les tendances émergentes, évaluer les conditions actuelles et négocier des rémunérations optimales.

Top 5 des tendances salariales à surveiller pour 2025

Alors que le marché du travail évolue à un rythme sans précédent, certaines tendances salariales se distinguent déjà pour 2025 :

#1. Compétences spécialisées en forte demande

Les secteurs des métiers spécialisés (par exemple électricien.ne, mécanicien.ne industriel.le, etc.), de la technologie et de l'ingénierie connaissent une croissance particulièrement favorable. Les techniciens en automatisation et les électromécaniciens, entre autres, verront leurs salaires augmenter en moyenne de 8 % en 2025, marquant l'importance croissante de ces compétences.

#2. Technologies - des augmentations marquées

Le secteur des technologies continue de prospérer. Les architectes infonuagiques enregistreront une hausse salariale de 10 %, atteignant 132 000 $ pour les postes seniors. Cette hausse reflète la demande accrue en expertise technologique, avec la transformation numérique en tête des priorités des entreprises.

#3. Marketing et communication - l'importance du numérique

Les spécialistes en marketing numérique verront leurs salaires augmenter de 9 %, passant en moyenne de 68 000 $ à 74 120 $ pour les postes intermédiaires. Le digital reste un pilier essentiel dans un environnement commercial en pleine expansion.

#4. Finance et comptabilité

Avec un contexte économique en mouvement, la gestion efficace des finances est cruciale. Les analystes en rémunération connaîtront une hausse de 7 %, leurs salaires atteignant 80 250 $ pour des rôles intermédiaires.

#5. Ressources humaines - favoriser l'inclusion

Les postes de direction de la diversité et de l'inclusion verront une augmentation de 12 %, avec des salaires seniors passant de 110 000 $ à 123 200 $, soulignant l'importance de créer des environnements de travail inclusifs et sains.

S'adapter à la hausse du coût de la vie : un enjeu crucial pour l'attractivité et la rétention des talents

Bien que l'inflation ait ralenti, elle continue de peser sur le coût de la vie, particulièrement en ce qui concerne les produits alimentaires et les prêts hypothécaires. Dans ce contexte, les travailleurs attendent de leur employeur un soutien concret pour faire face aux pressions économiques. Pourtant, seulement 57 % des entreprises répondent à ces attentes.

« Ne pas ajuster la rémunération au coût de la vie risque de nuire à l'attractivité et à la fidélisation des employés. Offrir un soutien adapté est non seulement une marque d'engagement envers les équipes, mais aussi un levier pour se démarquer dans un marché où la concurrence pour les talents est féroce », souligne Marie-Pier Bédard, Vice-Présidente Exécutive chez Randstad Canada.

Transparence salariale : un impératif stratégique pour les employeurs en 2025

En 2025, avec l'adoption croissante de lois sur la transparence salariale dans plusieurs provinces canadiennes, les employeurs devront s'adapter à une nouvelle réalité. Bien qu'elle soit cruciale pour réduire l'écart salarial entre les sexes, toujours fixé à 0,84 $ pour chaque dollar gagné par un homme, la transparence salariale dépasse la simple équité : elle devient un levier de confiance et d'attractivité.

Pour les employeurs, cette transparence est essentielle afin de répondre aux attentes des nouvelles générations, particulièrement la génération Z, qui privilégie les organisations aux pratiques justes et claires. Ignorer cet enjeu pourrait non seulement affaiblir leur image de marque employeur, mais également les rendre moins compétitifs dans un marché du travail où les talents sont exigeants et mobiles. Adopter des pratiques transparentes permettra non seulement d'attirer des candidats, mais aussi de fidéliser les employés en instaurant une culture d'équité et de respect.

Flexibilité et avantages non monétaires : des atouts pour attirer et retenir les talents

Au-delà du salaire, la flexibilité et les avantages non monétaires sont des leviers importants pour attirer et fidéliser les talents. Selon l'étude Workmonitor de Randstad, 93 % des employés placent l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle au même niveau d'importance que le salaire.

« Offrir des horaires flexibles, du télétravail, de la reconnaissance ou des programmes de bien-être permet aux entreprises de répondre aux attentes des employés tout en favorisant un environnement de travail attractif et inclusif », souligne Marie-Pier Bédard.

Pour plus d'informations sur votre secteur ou région d'activité et pour accéder au guide salarial 2025, rendez-vous sur le site web de Randstad Canada .

À propos de Randstad

Randstad est la plus grande organisation axée sur les talents au mondeet un partenaire de choix pour ses clients. Nous nous engageons à offrir des emplois équitables aux personnes de tous horizons et à les aider à progresser dans un monde du travail en constante évolution. Nous avons une connaissance approfondie du marché du travail et aidons nos clients à bâtir la main-d'œuvre qualifiée, diversifiée et agile dont ils ont besoin pour réussir. Nos 46 000 collègues partout dans le monde exercent une influence positive sur la société, en aidant les gens à réaliser leur véritable potentiel tout au long de leur vie professionnelle. Pour plus d'informations, consultez randstad.ca .

INFORMATIONS :

Randstad Canada

Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube | TikTok

DEMANDES D'ENTREVUES :

Catherine Vigeant

Conseillère en relations publiques

(514)451-5436

[email protected]

SOURCE Randstad Interim Inc. dba Randstad Canada.