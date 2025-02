MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Alors que le monde du travail est en continuel changement et que les employeurs doivent repenser leur façon d'attirer de nouveaux talents, Randstad Canada dresse un palmarès exhaustif des emplois pour lesquels la demande est la plus grande.

Seriez-vous étonné d'y retrouver des emplois qui prévalent une présence et une réflexion humaine, comme les métiers spécialisés, les rôles administratifs et le service à la clientèle ? Ces métiers occupent une majorité du palmarès, réitérant toute l'importance des relations humaines et de l'expérience client, un parallèle intéressant avec l'automatisation que nous observons dans certains secteurs.

Voici donc le top 5 des métiers les plus en demande en 2025 :

Assistant administratif Comptable Associé.e aux ventes Représentant au service à la clientèle Réceptionniste



Suivi de près par :



Administrateur de bureau Journalier Camionneur Assistant de pharmacie Opérateur de chariot élévateur Ouvrier d'entrepôt Analyste financier Généraliste en ressources humaines Électricien Estimateur

Pour plus d'informations sur ces 15 métiers et les raisons de leur présence dans ce palmarès, alors que l'IA est au cœur de plusieurs discussions dans le monde du travail, rendez-vous sur le site web de Randstad Canada.

