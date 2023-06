Perrine Leblanc reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie à l'écrivaine Perrine Leblanc. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Céline Lavallée, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de l'assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie à la Vieille Usine de l'Anse-à-Beaufils.

L'écrivaine Perrine Leblanc remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie. (Montage visuel: CALQ) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Perrine Leblanc est une écrivaine chevronnée dont le travail est reconnu ici, au Québec, mais également sur la scène littéraire internationale. La dernière année a été particulièrement faste pour l'auteure qui a fait paraître son troisième roman, Gens du Nord, une incursion en Irlande du Nord dans les années 90. Sa plume, juste et habile, l'a d'ailleurs menée à présenter sa dernière œuvre dans des salons et événements littéraires en Europe et en Afrique », ont souligné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Perrine Leblanc

Perrine Leblanc est née à Montréal, a grandi dans la région des Bois-Francs et vit en Gaspésie. Diplômée en lettres de l'Université Laval et de l'Université de Montréal, elle a exercé les métiers de correctrice et d'éditrice, notamment chez Leméac et VLB éditeur, avant de faire paraître au Quartanier son premier roman, L'homme blanc (Grand prix du livre de Montréal 2010, gagnant du Combat national des livres de Radio-Canada 2011, prix littéraire du Gouverneur général du Canada 2011), publié l'année suivante dans la collection Blanche des éditions Gallimard sous le titre Kolia. Malabourg, finaliste du prix Françoise-Sagan, a paru chez Gallimard en 2014. Gens du Nord, publié en 2022 chez le même éditeur, a été finaliste du Prix des cinq continents de la francophonie.

Des camps soviétiques à l'Irlande, en passant par la Gaspésie, Montréal, Paris, Bucarest et New York, Perrine Leblanc développe, dans une langue épurée et attentive à son sujet, une œuvre romanesque à la trame serrée, rigoureuse et ouverte sur le monde.

Pour faire découvrir le travail de Perrine Leblanc, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, plateforme culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix étaient l'artiste visuelle Nadia Aït-Saïd ainsi que la pianiste et compositrice Mathilde Côté.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Gaspésie

Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du milieu culturel et favoriser le développement des arts et de la culture de son territoire. Il regroupe et offre des services aux acteurs culturels de l'ensemble des domaines artistiques. Depuis maintenant plus de 30 ans, Culture Gaspésie s'impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Marie-Noëlle Dion, Agente de communication, Culture Gaspésie, [email protected]; Renseignements : Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]