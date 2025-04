Chloé Leriche reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie

LA TUQUE, QC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Mauricie, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie à la cinéaste Chloé Leriche. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et de production au CALQ, à l'occasion de la remise des prix Arts Excellence, organisée par Culture Mauricie.

La cinéaste Chloé Leriche remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie. Photo : Martin Savoie (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Depuis de nombreuses années, Chloé Leriche participe à la libération des voix autochtones de la Mauricie par les voies du cinéma. À défaut d'avoir le sang atikamekw, l'artiste a du cœur à revendre et le courage qu'il faut pour s'immerger dans des réalités qui échappent à la majorité de ses contemporaines et contemporains. Désireuse de pousser son art toujours plus loin, elle prend un pari risqué en basant son dernier film Soleils Atikamekw sur les faits réels d'un drame irrésolu. Alliant documentaire et fiction, elle parvient à plonger le spectateur dans une expérience saisissante et poétique du deuil, de la mémoire et de l'identité », ont mentionné les membres du jury du CALQ.

Biographie de Chloé Leriche

Autodidacte, Chloé Leriche scénarise, réalise, monte et produit ses films depuis 1999. Son travail est présenté au petit écran, dans des musées et dans de nombreux festivals. Après un premier court métrage remarqué, elle se joint à Kino et signe une quinzaine de courts métrages dans ce contexte. Elle réalise ensuite un court métrage jeunesse Les Grands (Camera Oscura), participe au long métrage collectif Un cri au bonheur (Virages), réalise un court film avec la poète Renée Gagnon, Les filles électriques, et un autre pour les Jeux Olympiques de Vancouver, Soleils Bleus (ONF).

Parallèlement à sa pratique, elle travaille de 2003 à 2012 à titre de cinéaste formatrice et monteuse dans deux studios ambulants : Vidéo Paradiso, créé pour les jeunes de la rue à Montréal, et Wapikoni mobile qui se déplace en régions éloignées pour permettre aux jeunes des Premières Nations de raconter leurs histoires. Son premier long métrage est né de ces rencontres. Lancé à la Berlinale en 2016, Avant les rues jouit d'une belle visibilité et a récolté plusieurs récompenses importantes.

En 2024, elle présente son film Soleils Atikamekw, qui réactualise un drame non élucidé depuis 1977. Afin de proposer un récit authentique et sensible, elle implique un grand nombre de personnes aînées et de membres de la communauté atikamekw. Depuis la sortie en salle de ce film, Chloé Leriche sillonne les routes du Québec avec quelques acteurs, actrices et membres des familles pour participer à des conversations avec les publics.

Pour découvrir le travail de Chloé Leriche, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Jeannot Bournival

Pour l'artiste multidisciplinaire Jeannot Bournival, l'année 2024 aura notamment été marquée par la sortie de son dernier album, Confiture Printemps Comète Moustache Molle, la présentation de son spectacle Western Paillettes sur trois continents, la création du spectacle de sensibilisation à l'itinérance À coucher dehors, ainsi que la création du reportage photographique et poétique Les Yeux dans la rue. Le parcours de l'artiste est une mosaïque de créations et de collaborations qui témoignent de son apport important à la communauté et au dynamisme culturel de la région.

Ariane Gélinas

En plus d'avoir publié deux ouvrages en 2024, le roman L'envers des forêts et le recueil de nouvelles Noires saisons, Ariane Gélinas a développé ses connaissances cinématographiques en jouant un rôle dans le film La Barque, court métrage sélectionné pour une dizaine de festivals à l'international. Membre de plusieurs conseils d'administration et mentore pour le programme de parrainage de l'Union des écrivaines et des écrivains Québécois (UNEQ), l'autrice a également participé à de nombreux salons du livre au Québec, en plus d'être l'invitée de l'Université de Strasbourg et de la Sorbonne Université de Paris. Véritable modèle d'implication sociale, le parcours d'Ariane Gélinas est sans contredit un exemple de diversification de la pratique.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Mauricie

Au cœur du développement culturel régional, Culture Mauricie regroupe, depuis plus de 45 ans des individus et des organismes qui contribuent de manière professionnelle au développement des arts et de la culture en Mauricie. Fort de son réseau, l'organisme contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l'intérêt de ses membres et du milieu. Culture Mauricie est le créateur et l'éditeur du magazine culturel régional DICI.ca.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

