Éric Noël remporte le prix Michel-Tremblay 2024 pour L'Amoure looks something like you

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - La Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD), en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), a remis le prix Michel-Tremblay 2024 à Éric Noël pour son texte L'Amoure looks something like you. Ce prix, qui récompense le meilleur texte porté à la scène durant la saison précédente et qui s'accompagne d'un montant de 10 000$, lui a été décerné par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, lors de la cérémonie tenue plus tôt en soirée au Théâtre aux Écuries, dans le cadre du Festival Jamais Lu Montréal.

C'est une première collaboration entre le CEAD et le Jamais Lu qui, toutes deux, souhaitent promouvoir la dramaturgie québécoise et francophone canadienne en diffusant les textes dramatiques à travers le Canada et ailleurs dans le monde. L'animation de cette soirée était assurée de main de maître par l'auteur et comédien Jean-Philippe Lehoux en compagnie de la lauréate 2023, Rébecca Déraspe.

PRIX MICHEL-TREMBLAY 2024

Le jury composé de Frédéric Blanchette (auteur membre du CEAD, traducteur, comédien et metteur en scène), Aki Matsushita (dramaturge au Playwrights Workshop Montreal, enseignante à l'École nationale de théâtre du Canada) et de Danièle Lévesque (scénographe depuis plus de quarante ans et enseignante à l'École nationale de théâtre du Canada) a salué « cette fable très réussie qui raconte de manière intime une solitude qui, dans le contexte pandémique, fut collective. À partir de métaphores très riches qui ont été mises au service d'une introspection profonde et généreuse, ce texte s'est rendu apte à toucher tout le monde. Le jury a été particulièrement séduit par l'écriture d'une rare sensibilité, parfois très crue mais surtout d'une grande poésie. »

Le jury tient également à souligner la grande qualité de l'ensemble des candidatures soumises en 2023-2024 et tout particulièrement, celles des quatre autres finalistes qui sont : Pascal Brullemans et son texte Homicide, Olivier Choinière et son texte La dernière cassette, Francis Monty et son texte Mon conte de feu - À vélo entre les bombes qui tombent ainsi que Mishka Lavigne et son texte Murs.

À PROPOS DE LA PIÈCE - L'Amoure looks something like you

La création L'Amoure looks something like you, produite par la compagnie ExLibris, a été présentée à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier du 29 août au 16 septembre 2023.

Printemps 2020. Pendant que l'humanité s'isole, un rorqual s'égare dans le fleuve St-Laurent, jusqu'au port de Montréal. Confinée dans son appartement, une personne non binaire s'éprend à distance de cette baleine à bosse. Leur amoure mystique s'ancre au confluent de ce qui nous rattache ou non aux territoires du genre, du vivant et du rituel. À la fois poème dramatique et journal intime, cette lecture-performance cartographie nos mémoires corporelles, sociales et spirituelles.

Le texte de la pièce est édité chez Hamac.

À PROPOS DE L'AUTEUR - Éric Noël

Éric Noël (il/iel) est un auteur, traducteur et performeur non-binaire de Tiohtià:ke-Mooniyang-Montréal, diplômé du programme d'écriture dramatique de l'École Nationale de Théâtre (ENT) en 2009. Sa première pièce, Faire des enfants (Leméac, 2011), créée au Théâtre de Quat'sous, a remporté le prix Gratien-Gélinas décerné par la Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD) et a été traduite en plusieurs langues. En 2023, il a écrit, mis en scène et joué aux côtés de 10 autres artistes LGBTQIA2S+ son texte L'Amoure Looks Something Like You (Hamac, 2022) à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier. Sa pièce Ces regards amoureux de garçons altérés (Leméac, 2025) a d'abord été mise en lecture au Festival du Jamais Lu, puis créée au Théâtre Prospero en avril 2025, dans une mise en scène de Philippe Cyr.

Pour le jeune public, il a écrit La mère, Le Père, Le Petit et Le Grand (2012), Astéroïde B 612 (Leméac, 2021) - une adaptation du Petit Prince produite par le Théâtre La Roulotte - ainsi que Des morceaux de lumière (2024), une pièce pour adolescent(e)s construite à partir de témoignages de personnes dépendantes.

À PROPOS DU PRIX MICHEL-TREMBLAY ET DE LA FONDATION DU CEAD

Le Prix Michel-Tremblay 2024 - Créé en 2009 par la Fondation du CEAD, le prix Michel-Tremblay contribue à la reconnaissance de l'écriture dramatique de langue française au Québec en récompensant l'excellence d'un texte créé à la scène durant la saison précédente. En plus de souligner la qualité artistique du texte primé, il offre à la personne lauréate divers moyens de promotion de son œuvre et de son parcours. Pour cette 15e édition, la personne lauréate du prix Michel-Tremblay 2023-2024 recevra une bourse de 10 000 $, offerte par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec la Fondation du CEAD et M. Michel Tremblay.

La Fondation du CEAD - Créée en 1985 par le Centre des auteurs dramatiques, la Fondation du CEAD a pour mission de favoriser le développement des écritures théâtrales et de mettre en valeur les réalisations et les réussites des auteur(-tice)s du Québec et des francophonies canadiennes afin de les faire rayonner auprès de différents publics.

À PROPOS DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

La Fondation salue Marcelle Dubois, co-fondatrice du Festival Jamais Lu Montréal, d'avoir permis de créer cette alliance entre nos deux organismes, dans le cadre de cette 25e, et ultime, édition à titre de directrice artistique et générale.

