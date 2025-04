Le Prix du CALQ - Œuvre de la relève à Montréal est décerné à Camille Huang, chorégraphe et interprète

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Montréal et La Fabrique culturelle de Télé-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Œuvre de la relève à Montréal à Camille Huang, chorégraphe et interprète, pour son œuvre Slug Meal. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, lors de la soirée HORIZONS | Prix de la relève en art, philanthropie et gestion culturelles + Prix de carrière, produite par Culture Montréal, en collaboration avec la Brigade Arts Affaires de Montréal (BAAM) et la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal.

« Percutante et provocante, cette performance de Camille Huang fait évoluer la danse contemporaine vers de nouveaux territoires. À travers une démarche de création assumée et réfléchie, Camille Huang explore les thèmes de la pureté, de la saleté et de l'appartenance. Assistant à une performance chargée émotionnellement, le public est témoin d'une puissante transformation à la fois physique et scénographique », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

À propos de l'œuvre

Slug Meal est un solo chorégraphique mettant en scène une interprète hantée par l'image d'une limace avalée. Une bave émerge des connotations culturelles liées au goût et au dégoût. Cette digestion performative est une enquête incarnée sur l'identité interculturelle, complexifiant les idées de pureté, d'appartenance et le rôle de la « saleté » au cœur d'un corps chinois féminisé. Puisant dans le contenant de son corps et ses expériences, l'interprète invite le public à ressentir les empreintes viscérales de l'eau, du plaisir et du chagrin rappelant au corps de revenir à lui-même après une amnésie culturelle.

À propos de Camille Huang

Camille Huang crée des œuvres dans un esprit transdisciplinaire, traversant de manière irrégulière les domaines de la danse, de la scénographie et de la performance. L'artiste veut explorer un sens pluriel de l'identité et des futurs possibles.

Son travail en tant que chorégraphe et interprète a été présenté au OFFTA 2024 (Slug Meal), SummerWorks 2024, VOUS ÊTES ICI de La SERRE - arts vivants (How to For Dummies), Festival Entractes et Danses Buissonnières - Tangente 2023 (Feast of Fishbones), ainsi que dans le programme chorégraphique ATLAS d'ImpulsTanz à Vienne. Camille Huang a étudié l'anthropologie à l'Université McGill et à l'Université Concordia et a obtenu un diplôme de l'École de danse contemporaine de Montréal.

L'interprète a travaillé avec plusieurs chorégraphes de renom comme Dana Gingras, Yang Zhen, Lucy M May, entre autres, et a bénéficié d'un mentorat d'Angélique Willkie et de Mélanie Demers. Camille Huang s'intéresse également aux domaines des arts visuels et du cinéma-vidéo.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient Olivier Côté, scénariste et réalisateur du court-métrage de fiction Les rois et Etienne Goudreau-Lajeunesse, auteur du recueil de nouvelles Cochoncetés.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montréal

Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen et toute citoyenne reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention dont la mission est d'ancrer la culture au cœur du développement de Montréal. L'organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture par le ministère de la Culture et des Communications.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

