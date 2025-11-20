Permis de conduire : 462 M$ en économie pour les Québécois en 2026

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce que les Québécois et Québécoises bénéficieront d'une réduction de 75 % sur le coût de la contribution d'assurance associée à leur permis de conduire en 2026. Au total, les citoyennes et citoyens économiseront près de 462 millions de dollars. Ainsi, en l'absence de points d'inaptitude, le coût du permis de conduire de classe 5 sera fixé à environ 50 $, plutôt qu'à 121 $, comme cela était initialement prévu.

Il est possible d'accorder cette remise à la population québécoise en raison de la saine gestion du Fonds d'assurance automobile du Québec, qui a permis d'accroître les sommes disponibles, et de la diminution du nombre de personnes accidentées sur les routes depuis 2020.

Au cours des 4 dernières années, la SAAQ a été en mesure de remettre 2,4 milliards de dollars aux cotisants et cotisantes, tout en préservant la pérennité du régime public d'assurance pour les personnes accidentées de la route. Si l'on ajoute 2026, le montant total de la remise atteint 2,9 milliards de dollars.

Citation :

« L'amélioration de la sécurité routière et la bonne santé du Fonds d'assurance automobile nous permettent de redonner directement aux Québécois. Pour une cinquième année de suite, ceux-ci bénéficient d'une remise sur le coût de leur permis de conduire. Dans le contexte économique actuel, il était important d'offrir une remise à l'ensemble des titulaires, tout en continuant d'assurer la pérennité du Fonds. »

Mme Annie Lafond, présidente-directrice générale de la SAAQ par intérim

Faits saillants :

Rappelons que le Fonds d'assurance est distinct du budget de fonctionnement de la Société. Il est alimenté par les contributions d'assurance perçues à même le paiement du permis de conduire et de l'immatriculation des véhicules. Il permet d'indemniser les victimes d'accidents de la route et de financer des activités de prévention en sécurité routière.

Le congé de paiement, à la hauteur de 75 %, s'applique aux titulaires d'un permis de conduire, d'un permis probatoire ou d'un permis restreint des classes 5 et 6.

Il s'agit de la cinquième année de suite où les titulaires de permis de conduire bénéficient d'une remise. En effet, des congés de paiement ont également été accordés en 2022, en 2023, en 2024 et en 2025.

Si l'on tient compte des congés de paiement des 4 dernières années et de la remise de 75 % de 2026, on parle d'une économie de plus de 450 $ pour chaque titulaire d'un permis de conduire de classe 5 (sans point d'inaptitude) et de plus de 850 $ pour chaque titulaire jumelant les classes 5 et 6 (sans point d'inaptitude).

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-presse; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541