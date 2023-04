Période des questions à l'Assemblée nationale - Marie-Claude Nichols réclame des changements au tracé du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes

VAUDREUIL-DORION, QC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Suivant l'annonce du tracé du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes, faite lundi par le gouvernement caquiste, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a questionné la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, sur le manque de vision de son gouvernement quant à l'absence de voies réservées au transport en commun. La période de questions à l'Assemblée nationale a également permis à la députée indépendante de demander à la ministre de modifier le tracé en fonction des demandes des acteurs locaux.

Pont de l’Île-aux-Tourtes (Groupe CNW/Députés indépendants)

L'environnement, loin d'être une priorité pour la CAQ

Le tracé final du pont, qui coûtera finalement 2,3 milliards de dollars et qui sera entièrement financé par le gouvernement du Québec, ne comprendra aucune voie dédiée au transport en commun. Une aberration selon la députée Nichols, qui a toujours prôné l'ajout de ces voies. « Je ne peux pas concevoir qu'en 2023, on construise une structure si importante pour la population sans aucune vision pour le futur, a déclaré la députée. Ce pont fera partie du paysage de la région pour au moins les 80 prochaines années, il faut donc une vision. » Plus de 87 000 véhicules circulent chaque jour sur ce pont, qui est l'un des deux seuls axes routiers permettant à la population de Vaudreuil-Soulanges d'entrer ou de sortir de leur région. La proposition de la CAQ consiste à permettre la circulation des autobus sur l'accotement aux heures de pointe, une situation jugée insensée par Marie-Claude Nichols.

Le manque de vision de la CAQ a également été soulevé par la députée Nichols en ce qui concerne l'absence de maillage entre la nouvelle structure et le futur REM, situé de l'autre côté du pont. « Comment la CAQ a-t-elle pu ne pas penser à créer un lien entre les installations du REM et le pont ? Il aurait été si simple de créer une voie réservée au transport en commun sur le pont pour transporter la population de la région par autobus jusqu'au REM, s'est désolée Mme Nichols. Ainsi, nous aurions pu avoir une contribution positive réelle sur l'environnement et la circulation. Si les citoyens doivent prendre leur véhicule pour se rendre au REM de l'autre côté du pont, je suis prête à parier qu'ils décideront, pour la plupart, de continuer leur chemin en autosolo jusqu'à leur destination plutôt que de se rendre aux stationnements incitatifs. Ce gouvernement manque réellement de vision et de connaissance de la région. »

La députée indépendante a également questionné la ministre sur sa décision de retirer les demandes du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) dans le but d'accélérer le processus. « Je suis d'accord pour accélérer la construction du nouveau pont, a mentionné la députée. D'ailleurs si la CAQ l'avait fait il y a trois ans, nous aurions évité la hausse des coûts de 65 %. Mais pourquoi s'imposer des structures pour protéger l'environnement si c'est pour les court-circuiter quand nous le voulons ? ». Elle a d'ailleurs demandé au ministre Charette s'il était confortable avec cette décision.

Une consultation pour la forme

Devant les commentaires négatifs des acteurs locaux, dont plusieurs mairesses et maires de la région, quant au tracé du futur pont, la députée Nichols croit que ces derniers n'ont été consultés que pour la forme. « Une consultation génère de véritables retombées si et seulement si les arguments des participants sont pris en compte, a conclu la députée Nichols. Malheureusement, dans le cas présent, le tracé du nouveau pont ne tient aucunement compte des suggestions et des préoccupations des acteurs locaux. C'est désolant de voir le gouvernement caquiste prendre des décisions de Québec, sans réellement connaître notre région et ses enjeux. Nous souhaitons tous voir ce nouveau pont se réaliser rapidement, mais il doit répondre à nos besoins. » Mme Nichols a profité de cette intervention pour demander une rencontre urgente entre la ministre des Transports et les acteurs locaux afin d'apporter les modifications nécessaires au tracé.

