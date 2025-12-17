Période des Fêtes - Heures de service de la SQDC en succursale et en ligne

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la période des Fêtes, la Société québécoise du cannabis (SQDC) offrira des services en succursale et en ligne en fonction d'un horaire modifié entre le mercredi 24 décembre 2025 et le vendredi 2 janvier 2026.

Horaire des succursales

Le mercredi 24 décembre 2025 : 10 h à 17 h;

Le jeudi 25 décembre 2025 : fermeture;

Le vendredi 26 décembre 2025 : 13 h à 18 h ou 13 h à 21 h, selon les succursales;

Le mercredi 31 décembre 2025 : 10 h à 17 h;

Le jeudi 1er janvier 2026 : fermeture;

Le vendredi 2 janvier 2026 : retour à l'horaire régulier.

Ces horaires prévalent également pour le service de ramassage en succursale. Pour connaître les heures d'ouverture de tous nos points de vente au Québec : https://www.sqdc.ca/fr-CA/Magasins.

Horaire des services de livraison

Les clients et les clientes pourront continuer à effectuer leurs achats sur le site internet SQDC.ca durant la période des Fêtes. Toutefois, les délais de livraison pourraient varier avec la livraison standard et le service sera réduit pour la livraison 90 minutes et la livraison la journée même.

Livraison standard: la prise de commande demeure active en tout temps, mais la livraison fera relâche les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier. À noter qu'il n'y a pas de livraison la fin de semaine avec Postes Canada;

la prise de commande demeure active en tout temps, mais la livraison fera relâche les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er janvier. À noter qu'il n'y a pas de livraison la fin de semaine avec Postes Canada; Livraison 90 minutes : disponible jusqu'à 15 h les 24 et 31 décembre, fermeture les 25 décembre et 1 er janvier, disponible à partir de 13 h le 26 décembre;

: disponible jusqu'à 15 h les 24 et 31 décembre, fermeture les 25 décembre et 1 janvier, disponible à partir de 13 h le 26 décembre; Livraison la journée même: non disponible les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier.

Pour connaître l'horaire détaillé des services de livraison et de la période des Fêtes : Horaire du temps des fêtes 2025 | SQDC | SQDC

Horaire du centre relation clientèle

Le centre de relation clientèle sera ouvert les 24 et 31 décembre de 9 h à 17 h, mais sera fermé les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de les faire migrer vers le marché légal et de les y maintenir. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment à la recherche et à la prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Renseignement : Chu Anh Pham, Porte-parole, [email protected], 438 884-1693