La SQDC optimise ses heures d'ouverture à travers son réseau

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) procède à une modification de ses heures d'ouverture à travers son réseau afin d'optimiser ses opérations et refléter l'achalandage et les habitudes de sa clientèle.

Dans le but de faire migrer les consommateurs et consommatrices du marché illégal et non réglementé vers le marché légal, la SQDC a exploré le prolongement des heures depuis juillet dernier. La SQDC a constaté une augmentation de l'achalandage dans les dernières heures d'ouverture, confirmant la pertinence de modifier les horaires. Pour plus d'informations concernant les 21 succursales visées par le projet initial, cliquez ici.

Forte de cette expérience, l'organisation a donc revu à la hausse l'horaire d'ouverture d'environ la moitié de ses succursales, basée sur des données d'analyse du marché. À partir du 1er février 2026, la Société québécoise du cannabis prolongera de quelques heures l'horaire en début de soirée la fin de semaine de 53 succursales. Ainsi, ces points de vente fermeront à 19h le samedi et 18h le dimanche. Du lundi au vendredi, les opérations demeureront inchangées et cesseront à 21h. Cet horaire deviendra le plus répandu dans le réseau.

L'horaire de quelques succursales ayant un achalandage différent de la moyenne sera aussi revu et deviendra semblable à celui qui est en vigueur dans plusieurs commerces avoisinants. Ces modifications entreront également en vigueur le 1er février 2026.

Cette modification des horaires permettra à la SQDC de poursuivre son objectif de mieux servir la clientèle, en fonction de la réalité de chaque succursale, tout en gérant de façon responsable. La SQDC compte actuellement 108 succursales au Québec. Au moins deux autres succursales verront le jour d'ici la fin de son exercice financier, prévu le 28 mars, dont celle d'Amos qui ouvrira ses portes demain, le mardi 16 décembre 2025.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de les faire migrer vers le marché légal et de les y maintenir. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment à la recherche et à la prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

