Période de transition pour mieux accompagner les employés qui occupent deux emplois et limiter les impacts sur les usagers et le personnel du réseau

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Santé Québec prolonge d'un an la période de transition pour les employés qui occupent deux emplois et travaillent plus de 40 heures par semaine.

Nous sommes reconnaissants envers ces employés pour leur contribution et souhaitons prendre le temps de les accompagner. Dans le contexte de pénurie de main d'œuvre et de forte demande de services, cette période de transition permettra aux employés concernés de poursuivre leurs services aux usagers et de réduire la pression sur le personnel. Santé Québec collaborera avec les partenaires syndicaux pour trouver des aménagements.

« J'ai pris l'engagement d'éviter les approches mur-à-mur. Dans les derniers jours, j'ai entendu le cri du cœur de plusieurs employés en situation de double emploi. Je souhaite qu'on se donne le temps pour les accompagner et trouver des solutions au bénéfice des usagers et du personnel » -- Geneviève Biron, présidente et cheffe de direction

Dans les prochains mois, Santé Québec soutiendra les employés concernés pour trouver des solutions adaptées à leur situation tout en veillant à la sécurité des usagers et des équipes.

En rappel :

À compter du 1 er décembre 2024, tout le réseau de la santé et des services sociaux relèvera d'un seul employeur : Santé Québec.

décembre 2024, tout le réseau de la santé et des services sociaux relèvera d'un seul employeur : Santé Québec. La Loi sur les normes du travail prévoit qu'une semaine normale de travail est de 40 heures.

prévoit qu'une semaine normale de travail est de 40 heures. 3 034 employés occupent actuellement deux emplois dans des établissements différents, sur un total d'un peu plus de 330 000 employés dans le réseau de la santé et des services sociaux.

De ce nombre, 1 307 employés ont plus d'un emploi et cumulent plus de 40 heures par semaine.

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle sera de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

