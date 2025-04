Période d'essai de Clic École - Une nouvelle application mobile pour simplifier la vie des parents d'élèves

QUÉBEC, le 9 avril 2025 /CNW/ - Afin de faciliter la vie des parents et d'offrir un outil uniforme pour toutes les écoles, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce la mise à l'essai de Clic École, une toute nouvelle application mobile destinée à tous les parents d'élèves du réseau public, du préscolaire au secondaire. Cette période d'essai se réalisera jusqu'en juin dans une soixantaine d'écoles réparties dans neuf centres de services scolaires (CSS) et une commission scolaire (CS). Par la suite, l'implantation se fera progressivement à partir de la rentrée 2025 dans toutes les écoles du Québec.

À terme, 27 fonctions seront disponibles pour les parents et pour les équipes-écoles. Clic École deviendra ainsi la plate-forme unique que les parents pourront utiliser pour s'impliquer plus facilement dans le cheminement de leurs enfants. Parmi les options qui seront disponibles, ils pourront notamment communiquer avec l'école, déclarer les absences et les retards de leurs enfants, consulter le calendrier scolaire et accéder aux documents officiels tels que les bulletins et les feuillets fiscaux. L'application sera évolutive d'un organisme scolaire à l'autre, selon les besoins.

La mise à l'essai actuelle permettra au Ministère de recevoir les commentaires des parents et de procéder à des ajustements, si nécessaire, pour le déploiement dans tout le réseau à l'automne prochain.

Citation :

« Au cours des années, il y a eu une multiplication des plates-formes offertes aux parents, avec parfois de grandes différences d'une école à l'autre. Les parents ont un rôle important à jouer dans la vie scolaire de leur enfant et Clic École leur facilitera la vie. Cette nouvelle application crée un point de repère unique pour qu'ils puissent interagir avec l'école et avoir toutes les informations nécessaires. On respecte ainsi notre engagement de faciliter le quotidien des parents, tout en le faisant dans l'ordre. On a entrepris une opération de modernisation du réseau et la mise en place de Clic École en fait partie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les CSS et CS volontaires sont :



le CSS des Phares; le CSS de Kamouraska─Rivière-du-Loup; le CSS du Lac-Saint-Jean; le CSS de Laval ; le CSS des Premières-Seigneuries; le CSS du Lac-Témiscamingue; le CSS de la Baie-James; le CSS des Grandes-Seigneuries; le CS Sir-Wilfrid-Laurier; le CSS des Trois-Lacs.



