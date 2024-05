VANCOUVER, BC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Trez Capital, gestionnaire de placements immobiliers et chef de file parmi les prêteurs non bancaires du secteur de l'immobilier commercial, réaffirme, après un premier trimestre de 2024 couronné de succès, sa position stratégiquement avantageuse dans l'identification et la mise à profit d'occasions de placement opportunes au sein du marché immobilier commercial nord-américain.

« Trez Capital conserve sa place à l'avant-scène du financement alternatif. De bonnes occasions se sont présentées en raison d'un financement par emprunt de plus en plus déficitaire dans divers secteurs immobiliers, a affirmé Dean Kirkham, co-chef de la direction et président de Trez Capital. Notre orientation stratégique sur les marchés affichant de forts taux de croissance sur le plan de la population, de l'emploi et du produit intérieur brut (PIB) nous positionne favorablement pour réussir et offrir une valeur soutenue à nos investisseurs. »

Mise à jour sur les fonds de prêts hypothécaires

C'est avec plaisir que Trez Capital annonce le versement des distributions supplémentaires de fin d'exercice effectué à l'issue de la vérification annuelle de chaque Fiducie. Le revenu annuel généré en 2023 pour la plupart des fonds de prêts hypothécaires a surpassé les distributions mensuelles ponctuelles versées aux porteurs de parts. Ces chiffres représentent le rendement moyen estimé des porteurs de parts de série F. Le taux réel des distributions supplémentaires pourrait varier d'un investisseur à l'autre.

Les fonds ont produit des rendements supérieurs à ceux prévus initialement, principalement en raison des changements qui ont eu lieu sur les marchés en 2023, y compris la hausse de la demande de logements, la hausse du prix des propriétés et une amélioration des revenus locatifs, le tout jumelé à une gestion efficace des actifs.

« En 2023, nous avons versé l'équivalent de 165 millions $ à nos 33 000 investisseurs à l'échelle mondiale, a précisé John Maragliano, chef de la direction financière et chef de l'exploitation de Trez Capital. L'année 2024 recèle encore plus d'occasions pour l'investissement stratégique en présence d'une demande accélérée pour le logement dans des marchés clés de l'Amérique du Nord, où les données fondamentales réglementaires et économiques sont particulièrement propices. »

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de fonds de Trez Capital, veuillez consulter : trezcapital.com.

Mise à jour sur le programme de participations au capital

Projet de développement Reedy Creek

Le projet de développement Reedy Creek constitue le premier placement de Trez Capital réalisé en partenariat avec Castlebridge Residential Development (« Castlebridge »). Situé à Charlotte en Caroline du Nord, ce projet de développement établi sur un terrain de 40,1 acres vise la création de 104 lots de 50 pieds destinés à des résidences unifamiliales. Le taux de rendement interne (TRI) prévu de ce projet se chiffre notablement au-delà des 20 %. L'échéancier prévoit que la construction sera terminée d'ici 3,5 ans. Suscitant jusqu'à présent un intérêt considérable, les lots ont déjà été prévendus au plus grand constructeur américain d'habitations, D.R. Horton.

« Le projet de développement Reedy Creek représente un bon exemple de l'approche opportuniste de Trez Capital et de son insistance pour travailler avec des partenaires de premier plan. L'équipe chevronnée de Castlebridge s'appuie sur une feuille de route exemplaire en matière de développement en Caroline du Nord et en Virginie, a fait remarquer John D. Hutchinson, co-chef de la direction et chef mondial du montage de prêts de Trez Capital. Ce projet recèle un fort potentiel à long terme et saura dégager, nous en sommes certains, une excellente valeur pour nos investisseurs. »

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial de l'Amérique du Nord. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de syndications et de coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,4 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 800 transactions représentant plus de 19 milliards CAD depuis sa création. Pour de plus amples renseignements, consultez www.trezcapital.com.

* L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 3,0 milliards $.

Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. Les présentes incluent des énoncés prospectifs. Les résultats, la performance et les événements réels différeront probablement, et peuvent nettement différer, des déclarations prospectives explicitement ou implicitement contenues dans les présentes.

