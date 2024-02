Performance environnementale des bâtiments - Le CERIEC et l'Institut AdapT se prononcent sur le projet de loi 41

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC) et l'Institut AdapT, tous deux de l'École de technologie supérieure (ÉTS), présentent leurs recommandations sur le projet de loi 41, qui vise, entre autres, la performance environnementale des bâtiments. Ils saluent l'initiative du gouvernement qui reconnait l'importance cruciale de mesurer et de publiciser certaines données environnementales au sujet des bâtiments. La disponibilité des données et la transparence représentent d'importants leviers pour sensibiliser les acteurs et susciter des changements significatifs.

Selon le CERIEC et l'Institut AdapT, le projet de loi représente aussi une occasion à saisir pour introduire les notions d'économie circulaire et d'adaptation aux changements climatiques dans l'évaluation environnementale des bâtiments. L'économie circulaire, en réduisant la consommation de ressources, en prolongeant la durée de vie des infrastructures et en favorisant la réutilisation des matériaux, offre une réponse concrète aux enjeux actuels. En contexte de double crise du climat et du logement, elle représente à la fois une opportunité économique et une façon de minimiser la pression sur nos écosystèmes naturels.

« Une approche globale et circulaire ainsi qu'un calcul de performance environnementale exhaustive des bâtiments sont essentiels pour réellement réduire l'empreinte environnementale du secteur de la construction. C'est ainsi qu'on peut développer de nouveaux réflexes, la vision et le mode de pensée systémiques dont nous avons cruellement besoin pour résoudre le lot de défis complexes auxquels nous faisons face. », a déclaré Hortense Montoux, chargée de projet - Laboratoire d'accélération en économie circulaire du secteur construction du CERIEC.

Mesurer la performance environnementale des ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie, intégrant la circularité et l'adaptation aux changements climatiques

Afin que la loi ait une portée plus ambitieuse et plus cohérente avec les objectifs climatiques, la notion de performance environnementale doit être élargie à l'ensemble du cycle de vie des bâtiments et non seulement à sa phase d'utilisation, axée sur des mesures d'efficacité énergétique, comme le projet de loi le propose.

C'est l'ensemble des décisions, dès la conception des ouvrages, qui détermine si un bâtiment est durable, circulaire et résilient ou au contraire jetable, intensif en consommation de matières vierges et non adapté aux réalités climatiques actuelles et futures. Ces décisions doivent prendre en compte, entre autres, les approches de conception et les modes de construction, les matériaux, leur provenance et les modes de transport pour les acheminer.

« C'est en adoptant une logique systémique basée sur le cycle de vie du bâtiment que les choix les plus intelligents deviennent une évidence et qu'il est possible de faire une réelle différence quant à l'impact carbone de notre environnement bâti. Les stratégies de circularité et d'adaptation aux changements climatiques représentent d'incontournables leviers pour réduire les émissions sur toute la durée de vie d'un bâtiment. Elles constituent des outils concrets pour soutenir les acteurs dans leurs choix pour une construction plus performante au plan environnemental. », a ajouté Karla Duval, directrice adjointe de l'Institut AdapT.

Collaborer avec les acteurs du milieu pour mettre en œuvre la règlementation

De nombreux défis subsistent pour la mise en œuvre d'une économie circulaire et d'une plus grande résilience face aux changements climatiques. Les universités regorgent d'expertes et d'experts qui travaillent au quotidien afin de développer des technologies et des pratiques novatrices, des matériaux résilients et circulaires. Une collaboration accrue entre les gouvernements, les organisations et le monde de la recherche est non seulement souhaitable, mais incontournable.

L'ensemble des recommandations présentées par le CERIEC et l'Institut AdapT se retrouve dans leur mémoire.

À propos du CERIEC

Créé en septembre 2020 à l'ÉTS, le CERIEC contribue au façonnement et au déploiement de l'économie circulaire par la mise en place d'un programme de recherche scientifique interdisciplinaire ainsi que par des initiatives misant sur la formation, le dialogue, la valorisation et le transfert des connaissances. Ces actions visent à maximiser les retombées pour les acteurs économiques, les gouvernements et la société civile.

À propos de l'Institut AdapT

L'Institut AdapT a pour mission de favoriser l'étude, le développement et la mise en œuvre de technologies et pratiques de pointe pour la conception et la construction d'infrastructures résilientes. Plus de 200 chercheurs, issus de tous les domaines, dont notamment de l'ingénierie, de la gestion et des sciences humaines œuvrent à développer des solutions innovantes qui permettront de construire autrement des infrastructures plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques, tout en réduisant leur empreinte environnementale.

