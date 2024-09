MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - L'APM a donné le coup d'envoi aux travaux de structure sur son projet de réfection du pont ferroviaire Pie-IX. Échelonnés jusqu'en décembre 2025, les travaux permettront d'assurer la pérennité du lien ferroviaire, d'améliorer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement, d'augmenter la capacité ferroviaire et d'optimiser la circulation des marchandises sur le réseau ferroviaire du port.

Le projet en bref

Enjambant le boulevard Pie-IX au nord de la route du Port, le pont ferroviaire Pie-IX est une infrastructure clé au cœur du réseau ferroviaire du Port de Montréal. Comprenant actuellement trois voies ferrées, la structure est fortement sollicitée afin d'accueillir les besoins croissants en matière de transport ferroviaire, en plus de nécessiter des travaux majeurs au niveau des fondations et des tabliers. D'un budget de 42,41M$, ce projet prévoit la remise à neuf de l'infrastructure vieillissante, l'ajout d'une quatrième voie ferrée sur la structure, permettant de créer un lien ferroviaire d'une longueur de 200 mètres, ainsi que la construction de trois voies de stockage ferroviaires destinées à l'entreprise Lantic. Ces trois voies de stockage permettront à Lantic d'augmenter sa capacité d'entreposage de wagons de sucre et sa production, afin de répondre à la demande des entreprises du Québec et de l'Ontario.

En mars dernier, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant atteindre 16,75 millions de dollars à l'APM pour le projet, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

« Nous sommes fiers d'investir dans nos infrastructures, un engagement crucial pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement et assurer la pérennité de nos installations, » a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal. « Ces investissements vont non seulement améliorer la fluidité et le service au sein de notre réseau logistique, mais également soutenir les entreprises et l'écosystème logistique au profit des citoyens du Québec et du Canada. »

Objectifs du projet

garantir la pérennité d'un actif stratégique essentiel pour la circulation des marchandises sur le port

augmenter la capacité ferroviaire du port

soutenir la croissance de Lantic, qui s'est doté d'un plan d'investissement de 200 M$ destiné à augmenter sa capacité annuelle de raffinage de 80 000 tonnes

réaliser des économies de main-d'œuvre et renforcer l'interconnexion modale sur le site portuaire

assurer la sécurité des activités ferroviaires sur le site

contribuer à réduire les conséquences sur l'environnement en favorisant le transport ferroviaire de marchandises plutôt que le transport routier

Étapes à venir

Jusqu'au mois de novembre 2024, l'APM réalisera une partie des travaux de structure -- soit la construction des murs de soutènement, l'installation de pieux caissons, le renforcement des culées existantes et l'installation d'ancrages au till --, et procèdera à l'installation des nouvelles voies ferrées sur les terrains de Lantic.

Les travaux de structure seront finalisés en 2025, pour une mise en service du nouveau pont ferroviaire prévue à l'automne.

Les travaux seront réalisés par Pomerleau.

Pour plus de détails, consultez notre page web.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

Source

Renée Larouche

Directrice des communications

Courriel : [email protected]

Téléphone : 514 531-2410

SOURCE Port de Montréal