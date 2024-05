PÉRENNISATION DES ENTREPRISES DU TOURISME : RECONDUCTION DU MANDAT DU CTEQ

MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) est fier d'annoncer, grâce au soutien financier de 541 652 $ du ministère du Tourisme, le renouvellement de son mandat dédié au secteur du tourisme. Avec cette nouvelle entente, le CTEQ pourra continuer le travail entamé en 2017 et ainsi offrir des ressources dédiées aux entreprises du secteur touristique jusqu'en 2025-2026.

RÉALISATIONS DU PREMIER MANDAT

Le travail du CTEQ aura permis la mise en place d'un service d'accompagnement en transfert d'entreprise pour le secteur touristique grâce à l'embauche de deux ressources dédiées. Le travail réalisé par l'équipe-conseil du secteur du tourisme aura permis de sensibiliser des centaines de milliers de personnes au repreneuriat et d'accompagner plus de 500 entreprises partout au Québec. Ces résultats évoquent l'importance des services offerts par le CTEQ aux entrepreneurs de l'industrie touristique.

FAVORISER LA REPRISE DANS UN SECTEUR ÉCONOMIQUE NÉVRALGIQUE

L'industrie du tourisme ne compte pas moins de 24 000 entreprises associées au tourisme, en plus d'employer plus de 406 000 personnes au Québec, dont 50 % de ces emplois sont situés hors de Montréal et Québec1. Grandement affecté par la pandémie, ce secteur connait aujourd'hui une relance, témoignant de son dynamisme. Comme c'est le cas dans l'ensemble de l'économie québécoise, de nombreux propriétaires-dirigeants du secteur du tourisme cherchent à passer le flambeau à la nouvelle génération d'entrepreneur. Devant les intentions de transferts élevées et l'importance que revêt l'industrie, les efforts pour pérenniser ces entreprises demeurent essentiels.

« Nos entrepreneurs touristiques travaillent fort pour se démarquer dans un marché extrêmement compétitif. Ils répondent aux besoins des visiteurs en offrant des expériences uniques. La pérennité de leurs entreprises et l'avenir de la relève sont primordiaux. Le Centre de transfert d'entreprise du Québec joue un rôle essentiel en valorisant l'industrie pour attirer de nouveaux talents et ainsi maintenir la renommée du Québec en tant que destination de choix. Ensemble, ces efforts contribuent à consolider notre positionnement sur la scène touristique mondiale », souligne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Je tiens à remercier le ministère du Tourisme pour la confiance, mais également pour la reconnaissance du travail accompli. L'industrie du tourisme est déterminante pour le dynamisme et l'attractivité de nos régions. Nous observons des vagues d'intentions de transfert au Québec et nous tenons à saisir cette occasion afin de réaffirmer notre volonté indéfectible d'aider les entrepreneurs de ce secteur dans leur projet de transfert », indique Alexandre Ollive, président-directeur du CTEQ.

« L'avenir de l'industrie touristique repose, entre autres, sur une relève bien préparée. L'ITHQ s'engage à former cette relève et l'accompagnement des entrepreneurs est tout aussi crucial pour préserver le dynamisme et la vitalité du secteur touristique québécois. Le renouvellement du mandat du CTEQ par le ministère du Tourisme (MTO) permet de continuer le travail de sensibilisation, mais surtout de soutenir ces entrepreneurs. Ensemble, nous veillons à ce que les prochaines générations contribuent à maintenir l'excellence du Québec comme une destination de choix et de renom autant pour le tourisme que pour le repreneuriat », déclare Liza Frulla, directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ est un organisme de développement économique qui offre une solution unique combinant une équipe-conseil en transfert d'entreprise et une plateforme confidentielle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de PME. Service-conseil neutre et personnalisé - Occasions d'affaires - Réseau d'affaires - Formations et événements sont offerts afin de donner les meilleures chances de succès pour la réalisation d'un projet de vente ou d'achat d'entreprise. Le CTEQ possède une expertise dans tous les secteurs d'activités et des mandats dédiés aux milieux de la culture, du tourisme, de la reprise collective et auprès des groupes sous représentés en entrepreneuriat. Présent dans toutes les régions du Québec, le CTEQ est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. ctequebec.com

