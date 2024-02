Ne laissez pas votre épargne-retraite s'envoler

Suivez de près votre régime de pension et consignez soigneusement l'information

TORONTO, le 13 févr. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) affirme que des milliers de participants à des régimes de retraite dans la province ont perdu la trace de leur régime de retraite, dont les prestations sont estimées à plus de 3 milliards de dollars. La perte de trace d'un régime de retraite peut se produire lorsque, par exemple, les participants gagnent une petite prestation au début de leur carrière, puis, après un an ou deux, changent d'employeur et oublient leurs droits.

« Il est important que les personnes qui bénéficient d'un régime de retraite professionnel consignent soigneusement l'information et veillent à rester en contact avec leur employeur ou leur ancien employeur, a déclaré Andrew Fung, vice-président directeur par intérim des régimes de retraite à l'ARSF. Il n'est pas rare que les gens changent d'emploi plusieurs fois au cours de leur carrière. Par conséquent, lorsque vient le temps de percevoir vos prestations de retraite, vous devez vous assurer que vos coordonnées sont à jour et que votre administrateur peut vous trouver. »

L'ARSF a récemment aidé un retraité à percevoir ses prestations après que son employeur eut perdu la trace de son régime de retraite.

En effet, lorsque Ihor Weryha était prêt à prendre sa retraite, il savait qu'il bénéficiait d'un régime de retraite différé auprès d'un ancien employeur, mais lorsqu'il a contacté ce dernier pour lui annoncer son intention de retirer sa pension, on lui a dit qu'il n'y avait aucune trace de ce celle-ci.

Après avoir consulté l'ARSF, Ihor a pu obtenir la pension à laquelle il avait droit pour le reste de sa vie, ainsi qu'un paiement forfaitaire rétroactif, des prestations qui valent des dizaines de milliers de dollars.

« Tout d'abord, j'ai consigné l'information et, ensuite, j'ai contacté l'ARSF. Ce sont ces deux éléments qui ont permis d'aboutir à un résultat positif, explique Ihor. Cela aurait fait une grande différence en ce qui concerne la qualité de vie (sans ces fonds). Ma pension aurait été la moitié de ce qu'elle est. »

À l'approche de la deuxième Journée annuelle de sensibilisation à la retraite de l'Ontario, qui aura lieu le 15 février, l'ARSF offre cinq conseils pour vous permettre de faire le suivi du financement de votre retraite pour lequel vous avez travaillé si fort.

1) Prenez connaissance de votre relevé de pension annuel et comprenez-le.

2) Mettez à jour les renseignements essentiels, tels que votre état civil de conjoint, vos bénéficiaires et vos coordonnées.

3) Renseignez-vous sur les décisions que vous devez prendre, comme le montant de vos cotisations ou les options d'investissement qui s'offrent à vous.

4) Obtenez des conseils financiers ou utilisez des outils de projection pour savoir si votre planification de la retraite est sur la bonne voie.

5) Posez des questions - votre employeur, votre syndicat ou l'administrateur de votre régime peut être d'une aide précieuse.

Le rôle de l'ARSF en tant qu'organisme de réglementation est de veiller à ce que les régimes de retraite respectent les normes juridiques prévues par la Loi sur les régimes de retraite. Nous pouvons également aider les participants à un régime de retraite s'ils ne parviennent pas à obtenir les renseignements dont ils ont besoin auprès de l'administrateur de leur régime ou s'ils souhaitent déposer une plainte au sujet de leur régime de retraite.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les bénéficiaires des régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

