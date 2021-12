L'évaluation préliminaire montre que l'établissement par Sinopec d'une superficie favorable de 420 millions de kilomètres carrés offrant 350 millions de tonnes de pétrole de schiste dans le bassin de Qintong présente d'importantes possibilités d'exploration et de développement dans la région, et lancera le processus de remplacement stratégique des ressources en pétrole brut dans le bassin de Subei en Chine.

Le pétrole de schiste dans le bassin de Subei a une profondeur d'enfouissement de plus de 3 000 mètres. Le développement y est difficile, car la pression est élevée et l'espace de stockage est plus mince qu'un cheveu, ce qui pose de grands défis par rapport aux techniques de traitement comme le forage et la fracturation. Le Sinopec East China Petroleum Bureau a réalisé cette percée majeure dans l'exploration du pétrole de schiste en combinant les données réelles sur l'exploration du bassin de Subei pour renforcer la recherche sur les conditions de formation et les profils d'enrichissement du pétrole de schiste continental.

Sinopec a poursuivi son expansion et ses efforts d'exploration du pétrole de schiste. En janvier 2021, la division de l'exploration de Sinopec a effectué des essais de production de pétrole et de gaz de schiste pour le puits Taiye 1 : une estimation préliminaire a montré des réserves de gaz de schiste de 200 milliards de mètres cubes et de 280 millions de tonnes de condensat.

En novembre 2021, le champ pétrolifère Shengli de Sinopec a réalisé une percée majeure dans l'exploration du pétrole de schiste au sein de la zone exploratoire de l'Est : le premier lot de réserves géologiques de pétrole de schiste a atteint 458 millions de tonnes selon les prévisions actuelles. Selon les estimations préliminaires des ressources en pétrole de schiste dans la région, les réserves s'élèvent à 4 milliards de tonnes, ce qui représente une nouvelle frontière pour l'augmentation des réserves et de la production dans l'est de la Chine.

Dans le cadre de l'exploration et de l'exploitation du gaz de schiste, Sinopec a établi le premier grand champ de gaz de schiste de 10 milliards de mètres cubes en Chine, soit le champ Fuling , qui a produit un total de 40 milliards de mètres cubes de gaz de schiste. À l'heure actuelle, ce champ de gaz de schiste a révélé de nouvelles réserves de 104,883 milliards de mètres cubes, portant ainsi le total à 900 milliards de mètres cubes, ce qui représente 34 % des réserves prouvées de gaz de schiste en Chine.

En outre, Sinopec a découvert le premier champ profond de gaz de schiste en Chine, le champ Weirong, dont la première phase a permis d'établir une capacité de production de 1 milliard de mètres cubes en 2020.

