NINGDE, Chine, 23 avril 2025 /CNW/ - Le 21 avril 2025, lors de sa première journée Super Tech, CATL a dévoilé trois batteries révolutionnaires pour véhicules électriques : La batterie à double alimentation Freevoy, Naxtra (la première batterie sodium-ion produite en série au monde), et la batterie Shenxing à charge super rapide de deuxième génération, ainsi qu'une batterie Naxtra 24 V pour poids lourds avec système start/stop intégré. Ces innovations révolutionnaires repoussent les limites technologiques et font officiellement entrer l'industrie dans l'ère de l'alimentation multiple.

La batterie à double alimentation Freevoy présente une conception pionnière de système en chimie croisée qui transcende les limites d'une technologie unique pour répondre aux besoins personnalisés des utilisateurs. Naxtra, la première batterie sodium-ion au monde pouvant être produite en série, permet d'éliminer les contraintes liées aux ressources et de renforcer les bases de l'industrie des nouvelles énergies. La batterie Shenxing à charge super rapide de deuxième génération, avec sa vitesse de charge maximale de 12C, établit un nouveau record mondial pour la technologie de charge super rapide.

Batterie Naxtra : Repousser les limites de performance, alimenter l'avenir de l'énergie

La batterie Naxtra de CATL repousse les limites de performance du matériau lui-même. Pour la première fois, les batteries sodium-ion sont produites en série. Grâce à sa sécurité inhérente et à ses réserves abondantes, le sodium réduit efficacement la dépendance à l'égard des ressources en lithium et renforce les bases des nouvelles technologies énergétiques. Il permet une autre utilisation de l'énergie, avec une transition de la « dépendance à l'égard d'une seule ressource » à la « liberté énergétique ».

La gamme de batteries Naxtra comprend deux catégories : la batterie Naxtra pour véhicules électriques de tourisme et la batterie Naxtra 24 V pour poids lourds avec système start/stop intégré. Les deux batteries sont capables de fonctionner sur toute la plage de températures comprise entre -40 °C et +70 °C, redéfinissant ainsi les limites de température extrême des batteries. La batterie Naxtra pour véhicules électriques de tourisme conserve 90 % de sa puissance utilisable à -40 °C. Dans un état de charge extrêmement bas, avec seulement 10 % de l'état de charge restant, la batterie Naxtra pour véhicules électriques de tourisme ne connaît pas de dégradation importante de sa puissance à une température de -40 °C.

La batterie Naxtra pour véhicules électriques de tourisme de CATL atteint une densité énergétique de 175 Wh/kg, la densité la plus élevée parmi les batteries sodium-ion au monde, et comparable aux batteries lithium-fer-phosphate (LFP). Elle offre une autonomie de 500 kilomètres et peut effectuer plus de 10 000 cycles, ce qui réduit considérablement les coûts d'entretien. Sur le plan de la sécurité, la batterie Naxtra élimine les facteurs favorisant la combustion au niveau des matériaux, réalisant ainsi une percée décisive de la « défense passive » à la « sécurité intrinsèque ».

La batterie Naxtra 24 V pour poids lourds avec système start/stop intégré de CATL a une durée de vie de plus de 8 ans. Elle réduit les coûts totaux du cycle de vie de 61 % par rapport aux batteries au plomb-acide traditionnelles. Ce produit offre des avantages uniques, notamment une décharge poussée sur toute la capacité, un démarrage du premier coup à -40 °C et la capacité de démarrer après un an d'inactivité. Par rapport aux batteries au plomb-acide, ce produit est plus efficace, plus écologique et plus économique, faisant entrer les véhicules commerciaux dans une ère du sans plomb où le véhicule et la batterie vieillissent en même temps.

Cette avancée majeure réalisée par CATL en matière de performances des batteries sodium-ion a permis de combler le vide dans le domaine des batteries utilisées dans des environnements extrêmement froids. Les performances des batteries sodium-ion constituent un développement clé dans l'application du scénario complet des batteries. C'est ainsi qu'est née la batterie à double alimentation Freevoy de CATL.

Batterie à double alimentation Freevoy : Premiers pas dans l'ère de l'alimentation multiple et de la liberté énergétique

La batterie à double alimentation Freevoy est un produit révolutionnaire qui intègre en profondeur l'architecture en double alimentation de CATL et la technologie de l'anode auto-formante . L'architecture à double alimentation signifie que le bloc-batterie possède deux puissantes « zones d'énergie indépendantes », ce qui permet cinq fonctions doubles : double haute tension, double basse tension, double structure, double gestion thermique et double protection de sécurité contre l'emballement thermique, assurant ainsi la continuité. la stabilité et la sécurité de la production d'énergie. Cette conception à double alimentation et l'intégration innovante du logiciel assurent une alimentation plus stable et plus fiable pour les véhicules de l'ère de conduite autonome L3 et L4 à venir.

La « technologie de l'anode auto-formante » représente une avancée décisive au niveau atomique, ce qui signifie que la densité d'énergie volumétrique de la batterie peut augmenter de 60 % et la densité d'énergie gravimétrique, de 50 %. Cela signifie également qu'il est possible d'obtenir plus de puissance dans le même espace de bloc-batterie et donc, d'augmenter l'autonomie. Cette technologie peut être associée de façon flexible à différents systèmes de matériaux, et, lorsqu'elle est combinée à des systèmes Nickel cobalt manganèse (NCM), la densité énergétique peut être portée à plus de 1 000 Wh/L.

La technologie d'« extension de l'autonomie électrique », portée par la batterie à double alimentation Freevoy, peut réguler intuitivement la stratégie d'allocation des deux zones d'énergie en fonction de l'état de conduite du véhicule et des habitudes de conduite des utilisateurs. La zone d'énergie principale de la batterie à double alimentation peut utiliser différents systèmes chimiques de cellules de batterie en fonction des habitudes et des scénarios de conduite des utilisateurs, répondant ainsi aux besoins quotidiens de la conduite. La zone d'énergie à autonomie étendue peut adopter la technologie de l'anode auto-formante à haute énergie spécifique pour fournir une plus grande capacité, afin de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de déplacements sur de longues distances.

Trois solutions à double alimentation pour différents systèmes chimiques ont été lancées sur le site :

Batterie au sodium-LFP à double alimentation - Elle combine Naxtra à une batterie LFP à anode auto-formante, utilisant pleinement les capacités à basse température de la technologie sodium-ion pour offrir aux utilisateurs une expérience exceptionnelle dans des conditions froides tout en augmentant l'autonomie.

Batterie LFP-LFP à double alimentation - Elle associe la batterie Shenxing à charge super rapide de deuxième génération à la batterie LFP à anode auto-formante. Cette batterie permet d'atteindre facilement 1 000 kilomètres d'autonomie en mode électrique pur pour les berlines avec un empattement de 3 mètres, ce qui réduit le coût du trajet au kilomètre à seulement 0,1 yuan.

Batterie NCM-LFP/NCM-NCM à double alimentation - Elle intègre une batterie NCM à une batterie LFP à anode auto-formante, atteignant une vitesse de charge de pointe de 12C pour la batterie NCM dans la zone d'énergie principale, fournissant plus de 1 mégawatt d'énergie. Même lorsque l'état de charge tombe à 20 %, cette batterie peut encore produire plus de 600 kW de puissance. La version améliorée du produit, composée d'une batterie NCM et d'une batterie NCM à anode auto-formante, permet d'atteindre une capacité de plus de 180 kWh dans les berlines avec un empattement de 3 mètres, franchissant ainsi la barre des 1 500 kilomètres d'autonomie en mode électrique pur.

La batterie pour véhicule électrique à double alimentation Freevoy de CATL place les besoins des utilisateurs au centre des préoccupations, en permettant à différents systèmes chimiques de « collaborer » et de « se compléter » et en surmontant les goulots d'étranglement techniques qui empêchent les systèmes chimiques uniques de s'adapter à tous les scénarios. Cela permet de personnaliser les performances des batteries dans différents segments de coûts et scénarios d'application.

L'architecture innovante, de la double alimentation à l'alimentation multiple, ne se limitera pas au domaine des véhicules électriques de tourisme, mais sera également mise en œuvre dans tous les domaines tels que les autobus électriques, les poids lourds, les avions, les navires, ainsi que les applications industrielles et commerciales, accélérant l'industrialisation des énergies renouvelables dans tous les scénarios. En parallèle, elle permettra également d'accélérer le processus d'application des technologies de pointe, comme les batteries tout solide.

Batterie Shenxing à charge super rapide de deuxième génération : Établir de nouveaux records mondiaux

CATL a lancé sa batterie Shenxing 4C à charge super rapide en 2023, inaugurant ainsi les débuts d'une nouvelle ère. Le lancement de la batterie Shenxing de deuxième génération de CATL repousse une fois de plus les limites des performances de charge super rapide et établit de nouveaux records mondiaux en matière de vitesse de charge.

La batterie Shenxing à charge super rapide de deuxième génération de CATL est la première batterie LFP au monde à proposer à la fois une autonomie de 800 km et une vitesse de charge maximale de 12C. Avec une puissance de charge maximale de 1,3 MW, elle atteint 2,5 kilomètres d'autonomie par seconde de charge. Oubliées les attentes interminables ! Dans des environnements à basse température (-10 °C), la batterie Shenxing de charge super rapide de deuxième génération peut passer d'un état de charge de 5 % à un état de charge de 80 % en seulement 15 minutes, soit 100 % plus rapidement que le niveau de charge actuel le plus élevé de l'industrie.

De plus, la batterie Shenxing de charge super rapide de deuxième génération de CATL fournit une alimentation robuste dans toutes les plages de température et tous les états de charge. Même en cas de faible charge, elle conserve une puissance de sortie de 830 kW. Dans un environnement exigeant de -10 °C avec une faible charge, elle peut encore facilement répondre aux exigences de puissance avec une accélération de 0 à 100 km/h.

L'essence des batteries à alimentation multiple consiste à faire passer les batteries d'alimentation de l'étape « axée sur les paramètres » à l'étape « axée sur la demande ». CATL ne cesse d'explorer et de repousser les limites de la technologie, inaugurant l'ère de l'alimentation multiple dans l'industrie des nouvelles énergies, une ère véritablement centrée sur l'utilisateur.

