TECTRANS représente un pas de géant dans la technologie des batteries pour les véhicules commerciaux, offrant une densité énergétique sans précédent, des capacités de charge plus rapides et une durabilité accrue. Ce système novateur est prêt à transformer le paysage des véhicules commerciaux électriques, offrant aux exploitants de parcs de véhicules une autonomie prolongée, des temps d'arrêt réduits, une rentabilité optimisée et une efficacité globale améliorée.

Densité énergétique, charge rapide et durée de vie inégalée : L'avenir des camions et autobus électriques

Pour les camions lourds, CATL présente deux produits révolutionnaires : le TECTRANS - T « Superfast Charging Edition » et le TECTRANS - T « Long Life Edition ». La batterie « Superfast Charging Edition » offre un taux de charge de pointe remarquable 4C, permettant une charge de 70 % en seulement 15 minutes. Cette capacité de charge rapide réduit au minimum le temps d'arrêt des véhicules et maximise l'efficacité opérationnelle pour les exploitants de parcs de véhicules.

Le modèle TECTRANS - T « Long Life Edition » établit une nouvelle référence industrielle avec une durée de vie exceptionnelle allant jusqu'à 15 ans ou 2,8 millions de kilomètres. Cette durabilité est cruciale pour la nature exigeante des opérations commerciales, en particulier dans les scénarios à haute fréquence et énergivores comme les opérations portuaires et le transport de vrac.

Les deux séries de camions offrent une autonomie de conduite impressionnante allant jusqu'à 500 kilomètres, répondant à divers besoins opérationnels, des livraisons portuaires à courte distance au transport sur de longues distances.

Le CATL TECTRANS - « Bus Edition » est une solution de batterie de pointe pour le transport de passagers sur de longues distances, avec une densité énergétique de pointe de 175 Wh/kg, la plus élevée pour la chimie lithium-fer-phosphate utilisée dans les applications d'autobus. Sa conception compacte offre des capacités de longue portée et une faible consommation d'énergie, ce qui améliore la flexibilité de l'aménagement des véhicules. Le système avancé de gestion thermique maintient un rendement optimal dans divers climats, réduisant la disparité de température interne de 50 % et assurant la longévité même dans des conditions extrêmes.

En juillet de cette année, CATL a lancé ses solutions de camions légers en Chine, élargissant le portefeuille de TECTRANS pour couvrir une plus vaste gamme d'applications de véhicules commerciaux. Ces solutions offrent une densité énergétique améliorée et des capacités de recharge rapide, répondant aux besoins uniques de la livraison urbaine et de la logistique du dernier kilomètre.

Akin Li, président exécutif de CATL Overseas Business, a souligné la fiabilité exceptionnelle des batteries CATL dans divers environnements difficiles : « Nos batteries ont prouvé leur fiabilité et leur performance dans des conditions extrêmes, qu'il s'agisse de fonctionner à des températures supérieures à 45 °C au Qatar et à Dubaï ou de résister à -35 °C dans des pays de l'Arctique comme la Norvège et la Suède. Le lancement de Tectrans et des gammes de produits démontre notre engagement inébranlable à favoriser la transition énergétique grâce à l'innovation continue. »

Les technologies de pointe favorisent l'électrification des véhicules commerciaux

Les principales préoccupations de l'industrie des véhicules commerciaux dans sa transition vers l'électrification sont le temps, le coût et la portée de recharge. Tectrans s'apprête à créer de la valeur en intégrant plusieurs technologies de pointe qui contribuent à son rendement supérieur en matière de densité d'énergie élevée, de capacité de charge rapide et de durée de vie prolongée.

Pour les autobus et les autocars, l'utilisation d'une cathode à haute densité à haute énergie et à forte pression au niveau micro améliore considérablement la densité d'énergie, tandis qu'un joint en forme de U et une innovation structurelle à angle de tirage nul entraînent une augmentation de 22 % de la densité d'énergie volumétrique par rapport à la génération précédente.

Également pour les autobus et les autocars, l'électrolyte présente une conception moléculaire additive révolutionnaire et une capacité de formation de film précise, ce qui se traduit par des interfaces ultra-stables et améliore considérablement la durée de vie des cellules.

Dans le modèle TECTRANS - T « Superfast Charging Edition », pour s'attaquer à la différence de température complexe dans le bloc-batterie, un système de canal de débit magnifiquement conçu permet un contrôle précis sur diverses zones thermiques, réduisant ainsi de moitié la disparité de température interne.

La longue durée de vie des batteries de camions lourds est réalisée à divers égards. La surface des matériaux anodiques est modifiée pour améliorer la réactivité et supprimer davantage les réactions latérales, facilitant ainsi la transmission des ions lithium et atteignant une durée de vie de plus de 20 % pour la batterie. Pour les matériaux cathodiques, CATL a intégré des matériaux actifs à haute stabilité structurale à des matériaux riches en lithium, améliorant non seulement la densité énergétique, mais aussi la stabilité du cycle.

« En tant que leader mondial de l'industrie, CATL s'engage à repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine du transport électrique », a déclaré Akin Li, président exécutif de CATL Overseas Business. « TECTRANS est l'aboutissement de nos vastes efforts de recherche et développement et représente une étape importante dans l'électrification des véhicules commerciaux. Nous sommes ravis de présenter cette technologie au salon IAA Transportation et de démontrer comment elle accélérera la transition mondiale vers le transport durable. »

Électrification durable du transport routier

Au salon IAA Transportation de cette année, CATL présente une vaste gamme de cellules et de paquets adaptés à différents scénarios d'application, y compris les camions, les autobus, les navires et les machines de construction.

Tout en fournissant des produits et des services sûrs, fiables et rentables aux clients pour soutenir l'ambition climatique mondiale, CATL s'engage également à adopter des pratiques durables tout au long du cycle de vie des batteries. Elle aspire à atteindre la carboneutralité dans les activités de fabrication de batteries d'ici 2025 et dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de batteries d'ici 2035. Ces jalons aideront à réduire plus de 40 % des émissions pendant la durée de vie d'un véhicule électrique. Jusqu'à présent, CATL a atteint la carboneutralité dans neuf usines.

L'entreprise a établi sept grands centres de l'industrie du recyclage à l'échelle mondiale, sa filiale Brunp Recycling ayant atteint un taux de récupération de plus de 99,6 % pour le nickel, le cobalt et le manganèse, et de 91 % pour le lithium. Avec une capacité de traitement de 270 000 tonnes de batteries usagées par an, CATL ouvre la voie à des batteries entièrement fabriquées à partir de matériaux recyclés, réduisant considérablement le besoin de nouvelles exploitations minières.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507673/CATL_booth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507674/Akin_Li__Executive_President_of_CATL_Overseas_Business.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507675/Aleksej_Kru_kov__Chief_Engineer_of_CATL_Overseas_Business.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507676/CATL_TECTRANS_Bus_Edition.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507677/CATL_TECTRANS_T.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2507678/CATL_TECTRANS_L.jpg

