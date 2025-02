Percé : un ex-directeur municipal accusé de fraude et d'abus de confiance

MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - L'ex-directeur de l'urbanisme de la Ville de Percé, Ghislain Pitre, est accusé de fraude et d'abus de confiance des suites d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption.

L'enquête du CLCC tend à démontrer que, entre 2009 et 2023, M. Pitre aurait utilisé à son bénéfice personnel les prestations de service des employés municipaux sous sa direction. De plus, entre 2021 et 2023, l'accusé aurait tiré avantage de subventions octroyées dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale du ministère de la Culture et des communications, dont il était responsable, à des fins personnelles. Il aurait ainsi bénéficié de plus de 5 000$ d'argent public pour la rénovation de sa maison, privant d'autres citoyens dans l'attribution de subventions.

Il devra comparaître le 10 mars prochain au palais de justice de Percé.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345