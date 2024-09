Pénurie en enseignement : l'UQAT continue de développer son offre pour former du personnel enseignant qualifié

ROUYN-NORANDA, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Après l'ajout d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) qualifiant en enseignement secondaire avec des concentrations en français langue d'enseignement et en mathématiques à l'automne 2023, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) bonifie son offre en y ajoutant la concentration en univers social. Offert entièrement à distance, ce programme de 2e cycle s'adresse aux personnes non légalement qualifiées qui enseignent actuellement en univers social dans les écoles de la province et qui possèdent un baccalauréat dans un champ disciplinaire lié à l'univers social.

Grâce à une collaboration étroite avec le milieu scolaire, de nombreuses initiatives porteuses sont développées depuis près de 15 ans par l’UQAT pour contrer la pénurie d'enseignantes et d'enseignants. La nouvelle concentration Univers social pour le DESS qualifiant en enseignement secondaire en est un autre bel exemple. (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

« La création du DESS qualifiant en enseignement secondaire, concentration univers social, s'inscrit parmi les nombreuses solutions novatrices déployées par l'UQAT afin de pallier la pénurie d'enseignantes et d'enseignants légalement qualifiés qui sévit dans toute la province », explique le directeur du DESS et professeur à l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en sciences de l'éducation de l'UQAT, M. Jean-Marc Nolla. Les personnes intéressées pourront ainsi déposer une demande d'admission pour l'automne prochain dès la fin octobre.

Une formule flexible adaptée au contexte scolaire et aux besoins du personnel enseignant

Comme le DESS est offert majoritairement en mode asynchrone, à l'exception des cours-stages, ce programme offre une grande flexibilité qui favorise la conciliation travail-études-famille. En étudiant à temps partiel, les personnes non légalement qualifiées qui enseignent déjà dans les écoles peuvent normalement compléter ce programme en 2 ans.

« L'UQAT se distingue par son expertise de plus de 35 ans en formation à distance. La qualité de ses programmes en sciences de l'éducation est aussi largement reconnue, notamment par les centres de services scolaires de partout au Québec », ajoute le professeur Nolla.

À l'avant-garde pour pallier la pénurie et viser toujours plus haut quant à la qualité de l'enseignement offert dans les écoles

Grâce à une collaboration étroite avec le milieu scolaire, de nombreuses initiatives porteuses sont développées depuis près de 15 ans par l'Université pour contrer la pénurie d'enseignantes et d'enseignants. Dès 2010, l'UQAT a été la première université à poser une action concrète avec la création d'un programme unique au Québec : le certificat d'accompagnement à l'enseignement primaire. Destiné au personnel non légalement qualifié qui fait ou souhaite faire de la suppléance ou offrir de l'aide à la classe, ce certificat entièrement à distance a conduit à la création d'un second programme en accompagnement à l'enseignement au secondaire.

Un cheminement de trois ans et demi, plutôt que quatre pour le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (BEPEP), des maîtrises qualifiantes en enseignement offertes à distance et un projet d'alternance travail-études avec le BEPEP offert à temps partiel sont quelques exemples qui démontrent l'engagement de l'Université à combler le manque de ressources qualifiées en enseignement, tout en offrant aux membres de sa communauté étudiante des conditions adaptées à la réussite de leur parcours universitaire.

