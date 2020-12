Pénurie de places dans les services de garde en région L'UMQ met en place un comité politique

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une réunion virtuelle aujourd'hui, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a donné le coup d'envoi aux travaux d'un tout nouveau comité politique sur les services de garde. Ce comité, présidé par le premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'inscrit dans un plan d'action plus large visant à proposer des orientations et des pistes d'action municipales face à l'enjeu de la pénurie de places dans les services de garde qui affecte présentement les régions du Québec.

« L'enjeu des services de garde a été identifié comme un élément central de la relance économique par les mairesses et maires que j'ai consultés cet automne lors des Rendez-vous régionaux du monde municipal. Pour l'Union, ces services de proximité sont essentiels pour le dynamisme économique de nos communautés et la qualité de nos milieux de vie. Si les places en services de garde se font rares dans nos régions, cela a de multiples conséquences sur l'attraction et la rétention des familles. C'est pourquoi il nous apparait essentiel de nous y pencher », a indiqué la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Plus de 46 000 enfants sont actuellement en attente d'une place dans un service de garde, ce qui entraîne des contrecoups majeurs sur le développement économique régional, sur la poursuite des parcours professionnels des femmes et sur la santé financière des familles. Je suis honoré que mes collègues du conseil d'administration m'aient confié le mandat de présider ce comité qui travaillera sur ce dossier prioritaire pour nos régions. Les membres du comité et moi nous nous activerons au cours des prochaines semaines pour proposer des solutions adaptées aux réalités de chacune des régions. Nous les soumettrons ensuite au ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, qui s'est montré très intéressé à collaborer avec nous et à écouter nos propositions », a ajouté Monsieur Côté.

Le Comité sur les services de garde de l'UMQ est formé d'une douzaine d'élues et élus représentant des municipalités de différentes tailles et de plusieurs régions :

M. Daniel Côté, président du comité, premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé;

M me Doreen Assaad , mairesse de Brossard et présidente d'Espace Muni;

, mairesse de et présidente d'Espace Muni; M. Roch Audet , maire de Bonaventure;

, maire de Bonaventure; M me Diane Dallaire , mairesse de Rouyn-Noranda ;

, mairesse de ; M. Joé Deslauriers, président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ et maire de Saint-Donat ;

; M me Maude Laberge , présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Sainte-Martine ;

, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de ; M. Mathieu Lapointe , maire de Carleton -sur-Mer;

, maire de -sur-Mer; M. Benoit Lauzon , président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ et maire de Thurso ;

, président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ et maire de ; M me Julie Morin , mairesse de Lac-Mégantic;

, mairesse de Lac-Mégantic; M me Isabelle Perreault , mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez ;

, mairesse de ; M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne ;

; M. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles;

Mme Sylvie Vignet , mairesse de Rivière-du-Loup.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca