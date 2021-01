Pénurie de places dans les services de garde en région - L'UMQ et le ministre de la Famille en mode solutions

MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Réunis virtuellement aujourd'hui, les membres du Comité sur les services de garde de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont fait le point avec le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, sur la situation liée à la pénurie de places dans les services de garde qui affecte présentement les régions du Québec.

Les mairesses et les maires de l'Union ont réitéré leur volonté de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec afin de mettre rapidement en place des mesures visant à répondre à cet enjeu central pour la relance économique des régions. Les membres du comité et le ministre ont notamment discuté du rôle-clé des municipalités dans l'identification des besoins de places et de leur contribution significative dans la réalisation de futurs projets.

« Plus de 46 000 enfants sont actuellement en attente d'une place dans un service de garde, ce qui entraîne des contrecoups majeurs sur le développement économique régional. Par exemple, une municipalité qui se verrait présenter un projet d'investissement créateur d'emplois sur son territoire aurait de la difficulté à répondre convenablement aux besoins des jeunes familles en matière de services de garde. C'est un défi important d'attraction et de rétention. Avec le ministre de la Famille, nous partageons une volonté commune de mettre rapidement en place des actions pour que la situation se résorbe et nous poursuivrons nos efforts conjointement en ce sens au cours des prochains mois », a déclaré le président du comité, premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Services de garde : l'UMQ en action

Rappelons que l'UMQ a annoncé en décembre dernier la création de ce Comité sur les services de garde, formé d'une douzaine d'élues et élus représentant des municipalités de différentes tailles et de plusieurs régions. Cette initiative s'inscrit dans un plan d'action plus large visant à proposer des orientations et des pistes d'action municipales face à cet enjeu prioritaire.

L'UMQ a par ailleurs lancé cette semaine l'édition de janvier 2021 de son magazine URBA, qui propose un dossier complet sur la pénurie de places en services de garde. Le numéro est disponible en ligne sur le site Web de l'Union.

Soulignons enfin qu'Espace MUNI et l'UMQ, en collaboration avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance, présenteront le 29 janvier prochain un webinaire gratuit à l'intention des élues et élus municipaux sur le déploiement des services de garde et les pistes d'action à la disposition des municipalités. Les détails et le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site Web d'Espace MUNI.

