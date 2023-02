Pénurie de main-d'œuvre - Les municipalités s'activent pour mieux se positionner comme employeurs de choix, souligne l'UMQ

MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la première rencontre du comité sur la marque employeur municipale de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui s'est tenue vendredi dernier, plusieurs mairesses et maires se sont mobilisés pour définir des actions visant à optimiser l'attractivité et faciliter davantage le recrutement et la rétention du personnel dans le contexte global de pénurie de main-d'œuvre au sein du milieu municipal. Le comité a également comme particularité de réunir les directrices et directeurs généraux des municipalités membres du comité, et cela, pour explorer tous les angles.

Le manque de main-d'œuvre est présentement la préoccupation principale des employeurs québécois. Le problème est généralisé et frappe également les municipalités. Le vieillissement de la population entraîne des conséquences importantes sur la quantité de main-d'œuvre disponible, et plusieurs municipalités souhaitent maintenant améliorer leur image de marque à titre d'employeur. L'enjeu est important, particulièrement dans un contexte où les municipalités offrent plusieurs services de proximité considérés comme essentiels : traitement des eaux, gestion des matières résiduelles, entretien de la voirie, sécurité publique et environnement.

À ce sujet, l'UMQ souligne que 87 % des municipalités du Québec se disent préoccupées ou interpellées par l'enjeu de l'attractivité des emplois offerts au sein des administrations municipales. C'est pourquoi l'Union a identifié deux champs d'action prioritaires pour accompagner ses membres : positionner le milieu municipal comme un employeur de choix et valoriser l'emploi municipal.

« Les emplois dans le secteur public ne sont pas toujours attirants pour la population. Souvent, c'est une question de perception de ce qu'offre une municipalité. Pour être plus attractives, nos approches de recrutement et de rétention du personnel doivent sortir du format traditionnel. En nous investissant dans une démarche structurée, axée sur l'authenticité, nous pourrons mettre de l'avant notre véritable valeur ajoutée. Une municipalité offre tellement de diversité de postes et une grande proximité avec notre communauté », a mentionné la présidente du comité et mairesse de Gatineau, madame France Bélisle.

Au cours des prochains mois, l'UMQ souhaite sonder les citoyennes et citoyens pour connaître leur perception de leur municipalité comme employeur et élaborer une enquête auprès des municipalités afin d'identifier les postes les plus vulnérables à cibler dans un projet de campagne nationale de promotion visant le grand public. Le comité cherchera à développer ou partager des outils pour les municipalités (pratiques exemplaires, webinaire, séance d'information, trousse de communication, etc.). De plus, une conférence ayant pour thème « Rareté de main-d'œuvre dans les municipalités : causes, enjeux et pistes d'action » sera présentée dans le cadre des Assises 2023 de l'UMQ, qui se tiendront du 3 au 5 mai prochains, à Gatineau.

À propos du comité sur la marque employeur municipale de l'UMQ

Créé en décembre dernier, le comité est composé des élues et élus suivants :

M me France Bélisle, présidente du comité et mairesse de Gatineau ;

France Bélisle, présidente du comité et mairesse de ; M me Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke ;

Évelyne Beaudin, mairesse de ; M me Julie Boivin , mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines ;

, mairesse de ; M me Julie Brisebois , mairesse de Senneville ;

, mairesse de ; M. Marc-Alexandre Brousseau , maire de Thetford Mines ;

, maire de ; M. Guy Caron , maire de Rimouski ;

, maire de ; M me Geneviève Dubois, trésorière de l'UMQ et mairesse de Nicolet ;

Geneviève Dubois, trésorière de l'UMQ et mairesse de ; M me Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville ;

Stéphanie Lacoste, mairesse de ; M me Liza Poulin , mairesse de Blainville ;

, mairesse de ; M. Louis Villeneuve , maire de Bromont .

