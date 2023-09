Pénurie de main-d'œuvre - La précarité affecte directement le personnel de soutien scolaire

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La précarité des postes offerts au personnel de soutien scolaire contribue à la pénurie de main-d'œuvre. Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) explique « il y a huit personnes sur dix qui travaillent en services directs aux élèves qui ne sont pas à temps plein. Comment voulez-vous qu'elles puissent continuer à suivre l'augmentation du coût de la vie? »

Démissionner pour améliorer ses conditions de travail

Malheureusement, nous remarquons que plusieurs membres du personnel de soutien scolaire démissionnent pour aller travailler dans d'autres secteurs d'activités afin d'occuper un emploi à temps plein toute l'année.

« J'ai entendu plusieurs témoignages de membres travaillant en services directs aux élèves qui n'ont pas eu le choix de travailler ailleurs. Elles ont maintenant des postes à temps plein, elles ne sont plus au chômage durant l'été et les fêtes, leur horaire ne change pas chaque année. Bref, leur stress financier a diminué » déclare Éric Pronovost.

La précarité affecte également sept personnes sur dix qui travaillent dans les emplois manuels en milieu scolaire et 64 % du personnel administratif. « Il faut que le gouvernement améliore les conditions de travail du personnel de soutien scolaire », conclut le leader syndical.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Martin Cayouette, Attaché de presse FPSS-CSQ, 514 346-6934, [email protected]