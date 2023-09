Pénurie de chauffeurs d'autobus - EXO ET SES PARTENAIRES PRÉSENTENT DES MESURES CONCRÈTES

MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Un an après avoir lancé leurs travaux par l'entremise d'une cellule d'action, exo et ses partenaires annoncent plusieurs mesures pour lutter à moyen et long terme contre la pénurie de main-d'œuvre qui perturbe le transport collectif. Ces mesures, dont certaines ont déjà été déployées alors que d'autres sont en cours de réalisation, favoriseront le maintien d'une offre de service de transport fiable et de qualité pour la région métropolitaine.

Contexte

Le manque de chauffeurs d'autobus et de taxi affecte particulièrement le secteur du transport collectif. Les fournisseurs de services, dont exo dépend pour livrer ses services d'autobus dans les couronnes nord et sud de Montréal, n'y font pas exception. Conscient que la pénurie de main-d'œuvre est un enjeu persistant qui nécessite des efforts concertés de la part de toutes les parties prenantes, exo a mobilisé, à l'automne 2022, les acteurs concernés et mis sur pied une cellule d'action. Les travaux de la cellule ont mené à une série de mesures innovantes dont plusieurs ont déjà été déployées ou le seront prochainement.

Le groupe fondé et dirigé par exo, compte sur l'expérience et l'expertise de cinq maires et mairesses du territoire desservi ainsi que de représentants de la direction de trois fournisseurs de service par autobus et par taxi, de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ), du Centre de formation en transport routier de Saint-Jérôme (CFTR), de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), ainsi que de Trajectoire Québec.

Déclaration commune des partenaires

Dans le cadre des travaux de la cellule d'action, les partenaires ont tenu à adopter une déclaration commune, ainsi que 9 recommandations pour guider la suite des travaux :

« Le transport collectif est au cœur du développement économique durable de nos communautés. Le transport collectif, c'est non seulement une priorité, mais c'est une nécessité pour occuper notre territoire durablement, faire face aux changements climatiques et construire une économie résiliente.

La pénurie de main-d'œuvre touche l'ensemble des secteurs de notre économie, et le transport collectif ne fait pas exception, affectant tout particulièrement exo.

C'est pourquoi nous avons formé une cellule d'action pour identifier des solutions face à l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Nos travaux ont permis d'aboutir à un plan d'action regroupant neuf recommandations. Ces dernières visent à réduire les effets de la pénurie de main-d'œuvre de façon pérenne et à transporter avec prévisibilité et efficacité la clientèle d'exo.

Enfin, nous nous sommes engagés à utiliser nos canaux d'influence afin de transformer notre démarche en des actions concrètes. »

Recommandations :

Réaménager les horaires Ajuster les temps de battement Étendre le concept de bancs et de « bassin » de réserve de chauffeurs disponibles Étudier les projets pilotes sur les nouveaux modes de mobilité Positionner les fournisseurs de transport d'exo comme employeurs de choix Retenir les travailleurs expérimentés Attirer et recruter des jeunes Reconnaître les compétences des travailleurs étrangers Faciliter le parcours de formation en centre et en entreprise

Des actions déjà mises en place

Pour commencer l'application de certaines recommandations, exo a travaillé avec ses fournisseurs de service dans le secteur Laurentides pour réviser les assignations-véhicule afin de créer des blocs de travail plus intéressants pour leurs chauffeurs, ce qui permet de favoriser leur rétention.

L'obligation de prévoir une banque de chauffeurs de réserve a également été introduite dans tous les nouveaux contrats pour que l'absence imprévue d'un chauffeur le matin même puisse être comblée.

Exo a également intégré plusieurs pistes de solutions identifiées par la cellule d'action dans la planification des horaires d'automne du secteur L'Assomption, particulièrement touché par la pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, les temps de battement entre les voyages ont été revus et des tracés ont été repensés pour offrir des trajets plus directs et moins longs, qui permettent de réduire le nombre de chauffeurs nécessaires. Ces mesures permettront aux transporteurs d'offrir des conditions de travail propices à la rétention et à l'attraction des chauffeurs tout en améliorant la fiabilité du service.

Exo anticipe des effets positifs grâce à ces mesures - effets qui seront évalués cet automne. En fonction des résultats, plusieurs actions pourront être étendues à d'autres secteurs. Mentionnons que ces mesures ont été mises en place à coût nul à l'heure actuelle, c'est-à-dire sans financement supplémentaire.

D'autres mesures à venir

Les mesures mises en place pour optimiser le service et revoir l'assignation-véhicule dans L'Assomption seront étendues à un nouveau secteur au printemps 2024, afin de créer des quarts de travail plus attrayants qui favoriseront la rétention de chauffeurs. Exo étudie également la possibilité de limiter le recours aux changements de gabarits d'autobus sur un même circuit au courant de la journée, ce qui permettrait de créer des quarts de travail en continu, plus attrayants pour les chauffeurs. Les options de nouvelles mobilités innovantes, qui demandent peu ou moins de chauffeurs, seront aussi analysées.

Exo a effectué des représentations auprès de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour faire valoir trois pistes d'améliorations susceptibles de favoriser la réduction du temps d'attente avant l'obtention des permis, notamment pour les chauffeurs potentiels issus de l'immigration et pour favoriser l'intégration des jeunes chauffeurs. Plusieurs pistes d'action concrètes sont ressorties de ces échanges.

« L'objectif des mesures identifiées est de transporter avec prévisibilité et efficacité nos usagers, en ayant un nombre suffisant de chauffeurs pour fournir le service planifié à l'horaire. Une bonne partie des mesures visent donc à améliorer l'attractivité du métier de chauffeur d'autobus pour attirer et garder plus de chauffeurs chez nos fournisseurs de transport, c'est le nerf de la guerre. Le problème ne sera pas réglé du jour au lendemain. Néanmoins, je suis heureux de constater qu'en collaboration étroite avec nos partenaires, nous apportons des solutions concrètes qui, prises ensemble, auront un impact positif pour les usagers du transport collectif et nos communautés », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Les travaux de la cellule d'action se poursuivront au cours des prochains mois, toujours dans l'optique de déployer des mesures pérennes et ciblées qui assureront le transport efficace des usagers. Exo et ses partenaires continueront d'activer tous les leviers possibles pour réduire les effets de la pénurie de main-d'œuvre.

À propos d'exo

Deuxième plus grande société de transport collectif de la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]