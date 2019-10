Pénurie d'enseignantes et d'enseignants au Québec - Un premier projet d'alternance travail-études en éducation préscolaire et en enseignement primaire voit le jour à l'UQAT

À la session d'automne, 23 étudiantes sont inscrites au programme de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire selon cette nouvelle formule offerte à temps partiel. Ainsi, en plus de poursuivre leurs études universitaires, les étudiantes ont ainsi la possibilité de travailler dans les écoles de la CSLA en tant qu'enseignantes à temps partiel comme suppléantes régulières. « Cette formule offre aux personnes qui souhaitent effectuer un retour aux études ou une réorientation de carrière une occasion de formation qualifiante tout en étant rémunérées et considérées comme faisant partie intégrante du corps enseignant de la commission scolaire », souligne la directrice de la Commission scolaire du Lac-Abitibi, Mme Isabelle Godbout. Un travail important fut aussi réalisé pour offrir un encadrement pédagogique optimal à ces étudiantes. Des conditions facilitantes ont été mises en place pour soutenir ces étudiantes telles que du temps de libération pour les travaux, des cours offerts le soir et la fin de semaine, l'accès à du matériel spécialisé et à une didacthèque directement à La Sarre.