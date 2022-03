La numérisation progresse rapidement. Selon M. Song, dans le cadre d'une série d'activités qui se sont déroulées au cours de la dernière année, comme l'exposition sur le nuage et la remise de prix en ligne, il a pu constater par lui-même comment la numérisation stimule l'efficacité et l'expérience de service. Au sein de l'industrie, les véhicules sans chauffeur, la connectivité 5G fluide sur les trains à grande vitesse de 350 km/h et la vidéo à 360 degrés en 3D indiquent tous que nous entrons dans un monde numérique. Il est convaincu que, dans un avenir proche, l'innovation technologique satisfera l'humanité dans sa quête d'expériences supérieures et créera davantage de possibilités.

La technologie numérique ne cesse de briser les frontières. À Huawei Connect 2021, Huawei a publié le rapport Intelligent World 2030. Dans ce rapport, Huawei prévoit que d'ici 2030, à l'échelle mondiale, il y aura plus de 200 milliards de connexions, car tout sera connecté à l'intelligence; et il y aura 1,6 milliard d'abonnés à la fibre à large bande. Plus loin, nous explorerons le cerveau humain, dans le but de percer les mystères de l'intelligence humaine et de dépasser les limites biologiques grâce aux technologies numériques. Nous explorerons également l'espace et les océans profonds, et nous utiliserons les réseaux de la nouvelle génération pour construire les villes du futur et briser les frontières de l'espace.

Dans son discours, M. Song a soulevé la question suivante : Si nous regardons aujourd'hui de la perspective de la prochaine décennie, que devrions-nous faire maintenant pour faire évoluer nos réseaux et saisir les occasions de numérisation? Il a mentionné que Huawei a lancé le modèle GUIDE l'an dernier, qui se compose de Gigabit partout, d'ultra-automatisation, de connexion intelligente multinuagique, d'expérience différenciée et d'harmonie environnementale. Ce sont les cinq principaux aspects qui guident l'évolution des réseaux vers l'ère numérique à venir. Aujourd'hui, Huawei élargit la définition du modèle GUIDE. « Nous proposons aujourd'hui GUIDE IS NOW, a déclaré M. Song, que nous définissons comme la construction d'une connectivité Gigabit omniprésente, l'accélération de l'ultra-automatisation pour faire face aux incertitudes, la fourniture d'informatique et de réseaux intelligents en tant que service, l'offre d'expériences différenciées sur demande, et la mise en place d'une durabilité grâce aux TIC vertes. » Le GUIDE crée un plan de développement commercial à trois niveaux :

Premièrement, le GUIDE dessine l'avenir. Il s'agit de notre proposition d'une vision commerciale commune pour le monde numérique, qui intègre le développement des services, l'efficacité opérationnelle, la valeur commerciale et la contribution sociale.

Deuxièmement, le GUIDE traite du rapprochement de la technologie et des entreprises. Des technologies novatrices sont continuellement mises au point pour relever de nouveaux défis commerciaux. Au MWC de cette année, Huawei lancera des solutions innovantes, comme 5G MetaAAU, FTTR et OXC.

Enfin, le GUIDE établit des points de repère pour la mesure des réseaux, comme étant un guide de planification pour les marchés à différents stades de développement afin d'aider les exploitants à trouver la voie la plus appropriée pour l'évolution de leur propre réseau, contribuant ainsi à des plans commerciaux durables.

Le GUIDE accélère l'intégration profonde de la connectivité avec les technologies vertes et intelligentes, tout en favorisant l'imbrication entre la valeur opérationnelle et la valeur technologique pour permettre à l'innovation en matière de connectivité de porter ses fruits.

« Une fois que le train de la numérisation commence à rouler, rien ne peut l'arrêter », a conclu M. Song. Il a appelé les exploitants à agir immédiatement en collaboration avec les partenaires de l'industrie et à utiliser le plan d'affaires GUIDE pour inaugurer un avenir prometteur.

