Peng Liyuan et les épouses de dirigeants d'Asie centrale visitent un théâtre historique

BEIJING, 21 mai 2023 /CNW/ - Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a invité vendredi matin les premières dames du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan à visiter le théâtre historique Yisushe à Xi'an, dans la province de Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine.

Les invitées étaient Aigul Japarova, épouse du président kirghize, Sadyr Japarov, et Ziroatkhon Mirziyoyeva, épouse du président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev. Mesdames Japarov et Mirziyoyev étaient à Xi'an pour le Sommet Chine-Asie centrale, qui s'est terminé vendredi.

Madame Peng a d'abord emmené ses invitées au musée d'art de l'opéra Qinqiang, dans le quartier culturel du théâtre Yisushe, où elles ont pu voir de superbes objets liés à l'opéra folklorique.

Elles se sont arrêtées devant une murale, observant de près à quoi ressemblaient les performances des musiciens locaux et de leurs pairs des régions de l'Ouest à l'époque de la dynastie Tang (618-907). Elles ont été informées de la popularité de l'opéra Qinqiang en Chine.

Peng et ses invitées ont aussi essayé de faire des marionnettes dans une salle d'exposition et ont parlé avec des artistes d'expérience en art populaire. Au théâtre Yisushe, elles ont assisté à une représentation classique de l'opéra.

L'opéra Qinqiang, un genre d'opéra populaire chinois originaire de la dynastie Zhou occidentale (1046 av. J.-C.-771 av. J.-C.), continue de prospérer dans une vaste région du nord-ouest de la Chine et a été ajouté à la liste du patrimoine immatériel du pays en 2006.

Comme de nombreuses formes d'opéra traditionnel chinois, Qinqiang comprend le chant, la danse, les arts martiaux et l'acrobatie. Interprété dans le dialecte Shaanxi, son répertoire se compose principalement de contes anciens et de contes folkloriques.

La Chine est prête à renforcer les échanges culturels et la coopération avec les pays d'Asie centrale et à promouvoir la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples, a dit Mme Peng.

Mesdames Japarova et Mirziyoyeva ont dit avoir l'impression que la Route de la soie a tissé des liens entre les cultures d'Asie centrale et de Chine. Elles s'attendent à ce que les deux parties approfondissent les échanges interpersonnels et l'apprentissage mutuel.

Des échanges culturels durables donnent des résultats fructueux

Depuis plus de 30 ans que les relations diplomatiques ont été établies, les habitants de la Chine et des pays d'Asie centrale ont renouvelé leur amitié millénaire, ont obtenu des résultats fructueux dans des secteurs tels que l'éducation, la culture, la santé, le tourisme et les échanges infranationaux, et ont favorisé un cadre multidimensionnel d'échanges entre les peuples.

Il existe 62 paires de provinces, de régions et de villes jumelées entre la Chine et l'Asie centrale. En 2022, la Chine a proposé de tenir un forum d'amitié entre les peuples de la Chine et de l'Asie centrale et s'est engagée à faire passer à 100 le nombre de villes jumelées à des villes chinoises dans les cinq pays d'ici 10 ans.

Depuis 2004, la Chine a établi 13 instituts Confucius et 24 salles de classe Confucius en Asie centrale; plus de 18 000 étudiants y étudient actuellement.

De 2010 à 2018, le nombre d'étudiants d'Asie centrale qui étudient en Chine est passé de 11 930 à 29 885, un taux de croissance annuel moyen de 12,33 %. La Chine est devenue l'une des principales destinations et des pays de prédilection pour les étudiants des pays d'Asie centrale. Le nombre d'étudiants d'Asie centrale qui étudient en Chine a augmenté rapidement après la pandémie de COVID-19.

Mme Xi a également souligné la nécessité de renforcer le dialogue entre les civilisations lors de son discours d'ouverture au Sommet Chine-Asie centrale de vendredi, en déclarant que la Chine invite les pays d'Asie centrale à prendre part à la « Route de la soie culturelle » et mettra en place davantage de centres de médecine traditionnelle en Asie centrale.

« Nous accélérerons l'établissement de centres culturels dans nos pays. La Chine continuera d'offrir des bourses d'études aux pays d'Asie centrale et d'aider leurs universités à se joindre à la University Alliance of the Silk Road », a ajouté Mme Xi.

« Nous veillerons à la réussite de l'Année de la culture et des arts pour les peuples de Chine et d'Asie centrale, ainsi que du dialogue de haut niveau sur les médias entre la Chine et l'Asie centrale Nous lancerons le programme de la capitale culturelle et touristique Chine-Asie centrale et ouvrirons des services ferroviaires spéciaux pour le tourisme culturel en Asie centrale », a indiqué Mme Xi.

