MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Pendopharm, une division de Pharmascience inc. a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente de distribution exclusive avec Ascendis Pharma A/S (NASDAQ : ASND) (« Ascendis »), une société biopharmaceutique internationale dont le siège se trouve à Copenhague, au Danemark. Selon les termes de l'entente, Pendopharm est responsable de l'approbation réglementaire et de la commercialisation au Canada de TransConMC PTH (palopegtériparatide), un traitement pour l'hypoparathyroïdie chronique développé par Ascendis. Les conditions financières de l'entente ne sont pas divulguées.

TransConMC PTH est une thérapie de remplacement de la parathormone (PTH) conçue pour traiter l'hypoparathyroïdie chronique, une maladie rare causée par un déficit en PTH. Il est approuvé sous la marque YORVIPATHMD dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Grande-Bretagne en tant que thérapie de remplacement de la PTH pour le traitement des adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique1. TransConMC PTH est également en cours de développement pour le traitement des adultes atteints d'hypoparathyroïdie chronique aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.

La Dre Aliya Khan, éminente spécialiste canadienne de l'hypoparathyroïdie, souligne que TransConMC PTH sera la première option thérapeutique approuvée pour les patients canadiens souffrant d'hypoparathyroïdie chronique.

« L'hypoparathyroïdie peut sérieusement affecter la qualité de vie et avoir des conséquences potentiellement mortelles », a déclaré la Dre Khan. « Disposer d'une option capable de traiter la cause sous-jacente de la maladie, en allant au-delà du traitement conventionnel comprenant une supplémentation orale en calcium et en vitamine D active, est un grand pas en avant. »

« Ce partenariat témoigne de l'engagement de Pendopharm à mettre à la disposition des patients canadiens des médicaments innovants qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits », a déclaré Jad Isber, vice-président et directeur général de Pendopharm. « Nous sommes impatients de travailler avec les endocrinologues canadiens pour mettre TransConMC PTH à la disposition de tous les patients qui pourraient en bénéficier. »

Selon Camilla Harder Hartvig, vice-présidente à la direction et directrice commerciale d'Ascendis Pharma, « nous sommes ravis de nous associer à Pendopharm pour commercialiser TransConMC PTH au Canada, contribuant ainsi à notre objectif commun de changer de manière significative la vie des patients atteints d'hypoparathyroïdie chronique ».

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans l'ambition de Pharmascience de s'établir comme une organisation de premier plan dans l'écosystème des sciences de la vie.

« Nous sommes très heureux de l'ajout de TransConMC PTH à notre portefeuille de produits et des effets positifs qu'il aura sur la vie des patients. Notre vaste gamme de produits génériques et spécialisés démontre l'engagement continu de Pharmascience à améliorer l'accès aux médicaments et à apporter de nouvelles innovations aux patients du Canada et du monde entier », a déclaré Martin Arès, chef de la direction de Pharmascience.

© 2024 Pendopharm, division de Pharmascience Inc. Tous droits réservés.

À propos de Pendopharm

Pendopharm, une division de Pharmascience inc., est une entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée de premier plan qui offre des produits novateurs répondant à des besoins non satisfaits. Ses champs thérapeutiques principaux sont la gastroentérologie, la médecine sportive et l'orthopédie, la neurologie et la cardiologie. Pendopharm possède une expérience et des connaissances approfondies qui lui permettent de gérer avec succès son portefeuille de produits en pleine expansion.

Informations complémentaires : www.pendopharm.com/fr/

À propos de Pharmascience inc.

Pharmascience inc. est l'un des plus importants fabricants de produits pharmaceutiques au Canada et son siège social est situé à Montréal, au Canada. Pharmascience distribue des médicaments de haute qualité dans plus de 50 pays dans le monde. La présence mondiale de Pharmascience et son modèle de développement commercial agile fournissent aux communautés de soins de santé du monde entier des médicaments canadiens de grande qualité pour répondre aux besoins des patients.

À propos d'Ascendis Pharma

Ascendis Pharma utilise sa plateforme technologique innovante TransCon pour construire une société biopharmaceutique de premier plan, entièrement intégrée, dont l'objectif est d'améliorer concrètement la vie des patients. Guidée par ses valeurs fondamentales que sont les patients, la science et la passion, Ascendis utilise ses technologies TransCon pour créer de nouvelles thérapies, potentiellement les meilleures de leur catégorie. Ascendis a son siège à Copenhague, au Danemark, et dispose d'autres installations en Europe et aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site https://ascendispharma.com.

A propos de TransConMC PTH (palopegtériparatide)

TransConMC PTH est un promédicament de la parathormone (PTH 1-34) administré une fois par jour, conçu pour fournir des niveaux de PTH dans la norme physiologique sur une période de 24 heures. YORVIPATH a obtenu l'autorisation de mise en marché de la Commission européenne (CE) et de l'Espace économique européen (EEE) en novembre 2023 et de la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni en avril 2024 en tant que thérapie de remplacement de la PTH indiquée pour le traitement des adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique. Aux États-Unis, la Food & Drug Administration (FDA) a fixé la date du 14 août 2024 pour compléter l'examen du dossier d'autorisation de mise en marché de TransCon PTH destiné aux adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique. TransCon PTH est également en cours de développement au Japon par Teijin Ltd. et en Chine par VISEN Pharmaceuticals.

À propos de l'hypoparathyroïdie

L'hypoparathyroïdie est une maladie endocrinienne causée par un déficit de PTH, le principal régulateur de l'équilibre du calcium et du phosphate dans l'organisme, agissant directement sur les os et les reins et indirectement sur l'intestin. L'hypoparathyroïdie est considérée comme chronique si elle persiste plus de 12 mois après l'intervention chirurgicale, conformément aux lignes directrices 2022 du deuxième atelier international2. Les personnes atteintes d'hypoparathyroïdie peuvent présenter diverses complications graves et potentiellement mortelles à court et à long terme, notamment une hyperexcitabilité neuromusculaire, des complications rénales, des calcifications extra-squelettiques et des déficiences cognitives. L'hypoparathyroïdie post-chirurgicale représente la majorité des cas (70 à 80 %), tandis que les autres étiologies comprennent les causes auto-immunes, génétiques et idiopathiques.

Références

YORVIPATH (palopegteriparatide) EU Summary of Product Characteristics. Khan AA, Rubin MR, Schwarz P et coll. J Bone Miner Res. 2023, vol. 38, no 1, p. 14 à 25.

SOURCE Pendopharm

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez envoyer un courriel à l'adresse [email protected]