MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Pendopharm, une division de Pharmascience inc., est fière d'annoncer l'obtention du remboursement provincial d'OctasaMD 800 mg et OctasaMD 1600 mg dans la majorité des provinces canadiennes.

Depuis septembre 2024, OctasaMD est classé comme un médicament à couverture générale dans les provinces suivantes : Ontario1, Alberta2, Nouveau-Brunswick3, Terre-Neuve-et-Labrador4, Nouvelle-Écosse5, Saskatchewan6 et Manitoba7. Il est également remboursé aux bénéficiaires des régimes d'assurance-médicaments fédéraux pour les Autochtones par le biais du Programme des services de santé non assurés (SSNA)8 et d'Anciens Combattants Canada9. Ces provinces se sont jointes au Québec, qui avait inscrit OctasaMD sur la liste de médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)10 en mai 2023.

C'est en mars 2023 que Pendopharm a lancé OctasaMD à 1600 mg, indiqué pour l'induction de la rémission de la colite ulcéreuse (CU) modérément active. L'obtention du remboursement publique permet une plus grande accessibilité pour ces patients et représente une étape importante pour Pendopharm, ainsi que son partenaire Tillotts Pharma AG, faisant partie du groupe japonais Zeria.

« Pendopharm est heureuse qu'OctasaMD soit désormais remboursé par les régimes publics de ces provinces. Nous espérons qu'un plus grand nombre de patients canadiens atteints de CU légère à modérée auront accès à ce traitement », mentionne Jad Isber, Vice-président et Directeur général de Pendopharm.

À propos de Pharmascience inc.

Pharmascience inc. est l'un des plus importants fabricants de produits pharmaceutiques au Canada et son siège social est situé à Montréal, au Canada. Pharmascience fournit des médicaments de haute qualité à plus de 50 pays à travers le monde. La présence mondiale de Pharmascience et son modèle de développement commercial agile permettent aux communautés de soins de santé du monde entier de disposer de médicaments canadiens de haute qualité pour répondre aux besoins des patients.

À propos de Pendopharm

Pendopharm, une division de Pharmascience inc., est une entreprise pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada qui offre des produits novateurs répondant à des besoins non satisfaits. Ses champs thérapeutiques principaux sont la gastro-entérologie, la médecine sportive et l'orthopédie, la neurologie et la cardiologie. Pendopharm dispose de vastes connaissances et de l'expérience nécessaire pour gérer avec succès une gamme de produits en pleine expansion.

Pour toute information complémentaire sur Pendopharm, visitez www.pendopharm.com.

Pour toute information sur OctasaMD, visitez la monographie de produit d'OctasaMD 800mg et d'OctasaMD 1600 mg.

À propos de Tillotts

Tillotts Pharma AG, faisant partie du groupe japonais Zeria, est une entreprise pharmaceutique spécialisée en pleine croissance qui compte plus de 400 employés en Suisse et à l'étranger. Tillotts se consacre au développement, à l'acquisition et à la commercialisation de produits pharmaceutiques innovants pour le système digestif. Tillotts commercialise avec succès ses propres produits pour le traitement des MII et des infections à Clostridoides difficile (CDI) ainsi que des produits sous licence dans environ 65 pays par le biais de ses filiales en Europe et d'un réseau de partenaires à travers le monde.

Les droits pour la marque de commerce OctasaMD sont une propriété de Tillotts Pharma AG utilisés sous licence par Pendopharm, une division de Pharmascience inc.

Pour toute information complémentaire sur Tillotts, visitez www.tillotts.com.

À propos de Zeria

Zeria Pharmaceutical Co., Ltd., fondée en 1955, basée à Tokyo, au Japon, se concentre sur la R&D, la fabrication et la vente de médicaments sur ordonnance ainsi que de produits en vente libre. L'entreprise est cotée à la première section de la Bourse de Tokyo (code boursier : 4559). Zeria occupe une position de leader dans le domaine de la gastro-entérologie au Japon et opère à l'international via un certain nombre de filiales. Pour toute information complémentaire sur Zeria, visitez www.zeria.co.jp.

