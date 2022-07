MONTRÉAL, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Pendopharm, une division de Pharmascience inc., est heureuse de commercialiser une nouvelle formulation du rince-bouche contre la gingivite, PrPERICHLORMD SANS ALCOOL.

PrPERICHLORMD SANS ALCOOL est indiqué pour une utilisation dans le cadre d'un programme de traitement professionnel d'une gingivite modérée à grave et pour la gestion de l'inflammation et des saignements gingivaux connexes entre les visites chez le dentiste.

« Chez Pendopharm, nous nous efforçons de commercialiser des produits qui répondent aux besoins spécifiques de nos patients canadiens. Je suis fier d'annoncer le lancement d'une formulation sans alcool de PrPERICHLORMD, et je remercie l'équipe pour son travail assidu afin de rendre ce produit disponible sur le marché », mentionne Jad Isber, vice-président et directeur général de Pendopharm.

À PROPOS DE PENDOPHARM

Pendopharm, créée en 2010, est la division de produits spécialisés de marque de Pharmascience inc. Nous sommes une entreprise pharmaceutique spécialisée qui se consacre au développement, à l'acquisition de licences et à la commercialisation de produits novateurs, afin d'améliorer la vie des patients canadiens et de leurs familles. Nous avons pris des engagements vis-à-vis des patients et de la communauté médicale et sommes résolus à offrir des médicaments novateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Notre gamme diversifiée de produits de marque cible principalement les quatre champs thérapeutiques suivants : la gastro-entérologie, la médecine sportive et l'orthopédie, la neurologie et la cardiologie. De plus, nous disposons d'un éventail de médicaments établis et offrons plus de 40 produits spécialisés ciblant divers domaines thérapeutiques.

Pour plus d'information sur Pendopharm, visitez le site web : https://pendopharm.com/fr/.



PerichlorMD est une marque de commerce de Finchley Recherche et développement Inc.., utilisée sous licence par Pendopharm, une division de Pharmascience Inc.





SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: Pour toute information concernant le produit, veuillez contacter le Service d'information médicale de Pendopharm en composant le 1 888 550-6060.