Pénalité et rente d'invalidité - MÉMO-Qc salue la victoire des personnes en situation de handicap

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - « Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) rend hommage au courage et à la détermination de toutes les personnes et organisations qui, depuis une décennie, se sont engagées dans la lutte pour abolir la discrimination qui frappe les rentes de retraite des aînés bénéficiaires de rentes d'invalidité » a déclaré Walter Zelaya, directeur général de l'organisme. Nous tenons particulièrement à saluer la ténacité de nos membres, qui ont soutenu cette cause de manière inébranlable. Le gouvernement aurait pu mettre fin à cette politique discriminatoire depuis longtemps, nous reconnaissons toutefois la décision ministre des Finances, M. Éric Girard d'abolir définitivement cette pénalité. Nous appelons le gouvernement à maintenant prendre des mesures pour compenser ces personnes et reconnaître leur souffrance.

Cette victoire, obtenue après 12 années de démarches politiques et d'une bataille judiciaire devant le Tribunal administratif du Québec, témoigne de l'importance de ce dossier pour la communauté. Nous tenons à remercier solidairement tous les groupes qui ont soutenu ces efforts. La solidarité des alliés du milieu du handicap, notamment des Invalides au front, particulièrement actifs, a été déterminante dans cette issue positive.

Nous souhaitons également reconnaître le travail des partis de l'opposition, en particulier celui de Québec solidaire, qui a appuyé nos démarches depuis le début. Nous saluons également le Parti Québécois pour sa reconnaissance de l'erreur commise en 1997 lors de l'adoption de la pénalité et finalement l'engagement récent du Parti libéral du Québec qui s'est rallié aux autres groupes pour faire pression sur le gouvernement.

MÉMO-Qc remercie tout particulièrement Nicolas Messier, Sarah Limoges et Anabelle Grenon Fortin, organisateurs communautaires de l'organisme qui ont successivement porté à bout de bras ce dossier. Nos remerciements s'adressent également à notre avocat Me André Laporte, à Me Sophie Mongeon et à Me Julius Grey pour leur dévouement et leur professionnalisme.

Cette victoire nous la dédions à toutes les personnes décédées en tant que victimes de cette discrimination, qui n'ont malheureusement pas eu la chance de voir son abolition. Particulièrement M. Jacques Dubois et M. Richard McLean, combattants de la première heure.

Cette bataille historique, aux allures de David contre Goliath, est porteuse d'espoir. Elle nous enseigne que dans les moments où la lutte semble désespérée, menée avec des moyens limités et sans écoute de la part des décideurs, la persévérance est essentielle lorsque la cause est juste.

MÉMO-QC est un organisme à but non lucratif fondé en 1946 afin de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Renseignements: Walter Zelaya, directeur général, [email protected], (514) 341 7272 Poste 220; Anabelle Grenon Fortin, organisatrice communautaire volet défense des droits, [email protected], (514) 341 7272 Poste 219