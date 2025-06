Clôture de l'enquête publique « Meunier » : des changements profonds s'imposent dans les soins aux personnes en situation de handicap

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - L'ensemble des témoignages qui viennent d'être entendus dans le cadre de l'enquête publique sur le décès de Normand Meunier illustrent clairement les manquements flagrants et inacceptables dont a fait preuve le CISSS des Laurentides. Ces manquements concernent l'approche, les connaissances, le savoir-faire, l'humanisme, la gestion et l'éthique professionnelle.

Les audiences publiques, présidées par Me Dave Kimpton, confirment que les signalements lancés par MÉMO-Qc depuis des années aux diverses instances gouvernementales étaient fondés et qu'il existe de réelles lacunes et une importante déficience dans les soins apportés aux personnes lésées médullaires (PLM) dans le réseau de la santé au Québec. Nous considérons que des changements profonds sont, non seulement, plus que nécessaires, mais aussi, urgents.

MÉMO-Qc est confiant que le coroner et son équipe prendront des décisions à la hauteur de ses attentes et sauront proposer des mesures structurantes qui assureront à quiconque, au Québec, de ne plus jamais revivre l'atroce situation qu'a connue Normand Meunier. Dans ce sens, nous nous attendons à des recommandations qui auront une portée aussi bien locale que nationale, à l'échelle du Québec.

Nous espérons également que la volonté manifestée, lors des audiences, par le CISSS des Laurentides de ne plus laisser se reproduire une telle situation se concrétisera et qu'il saura, cette fois-ci, réellement passer de la parole aux actes.

Comme notre organisme l'a souligné durant son témoignage, nous déplorons de voir les personnes en situation de handicap se trouver trop souvent dans l'angle mort du réseau de la santé. Cette situation doit changer.

MÉMO-Qc a proposé une vingtaine de mesures qui permettront une meilleure prise en charge des PLM. Parmi celles-ci, nous proposons la création d'un centre d'expertise en plaies de pression, la consolidation de la clinique de plaies de l'IRGLM pour l'Ouest du Québec et la création d'une clinique de même nature à l'IRDPQ pour couvrir l'ensemble de l'Est du Québec. Nous espérons vivement que nos propositions seront entendues et retenues par le coroner.

MÉMO-Qc a espoir que le rapport du coroner serve de levier et s'engage envers les personnes en situation de handicap, et particulièrement envers les personnes lésées médullaires et leurs proches, à poursuivre ses démarches afin d'obtenir des mesures de prévention et des soins adéquats pour toutes les personnes lésées médullaires, peu importe la région dans laquelle elles vivent.

MÉMO-Qc remercie Mme Sylvie Brosseau, veuve de M. Meunier, et le cabinet d'avocats Ménard, Martin pour leur contribution inestimable dans le cadre de ces travaux.

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

