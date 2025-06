Campagne de sensibilisation : respectons les stationnements réservés aux personnes handicapées

Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc, le rappelle: « Les espaces réservés sont d'une importance cruciale pour la participation sociale des personnes à mobilité réduite ». Josefina Blanco, élue responsable de l'accessibilité universelle à la Ville de Montréal, précise, de plus : « À Montréal, le respect des espaces réservés pour les personnes en situation de handicap est non négociable. Ces espaces ne sont pas un privilège, mais une nécessité. Nous croyons que chaque geste compte pour bâtir une ville plus inclusive et respectueuse de toutes et tous. Cette campagne de sensibilisation nationale est le fruit d'un travail collectif et je tiens à remercier tous les partenaires pour leur engagement ».

Cette journée est également l'occasion de mener une patrouille sur le terrain. Plus de 20 stationnements et commerces seront visités aujourd'hui, nous permettant d'intervenir auprès d'automobilistes en infraction et de sensibiliser les commerçants dont les accès ne sont pas sécuritaires.

Du 1er au 7 juin 2025, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le SPVM intensifiera ses interventions pour faire respecter les places de stationnement réservées, avec l'appui des autres corps policiers de la province, grâce à la collaboration de l'ADPQ.

Si, à Montréal, les actions sont concentrées entre le 1er et le 7 juin, le reste du Québec se mobilisera tout au long du mois de juin. Associations communautaires, municipalités et citoyens organiseront des activités afin de promouvoir le respect des stationnements réservés. MÉMO-Qc tient à souligner la participation d'un nombre exceptionnel de partenaires, notamment les municipalités énumérées plus bas.

MÉMO-Qc invite les citoyennes et citoyens, les organismes et les municipalités à se joindre au mouvement, à commander gratuitement du matériel de sensibilisation et à collaborer pour faire respecter les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées.

Municipalités Acton Vale Amqui Armagh Baie-Trinité Bois-des-Filion Bowman Carleton-sur-Mer Causapscal Chénéville Deschambault-Grondines Drummondville Grande-Rivière Joliette La Durantaye Lac-Etchemin Launay Laurierville Mont-Blanc Montmagny Montréal Mont-Saint-Hilaire Rawdon Rivière-du-Loup Rivière-Éternité Saguenay Saint-Aubert Saint-Bernard-de-Michaudville Saint-Charles-Borromée Saint-Côme-Linière Saint-Damase-de-L'Islet Saint-Denis-de-Brompton Sainte-Brigitte-de-Laval Saint-Édouard-de-Maskinongé Sainte-Hélène-de-Bagot Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Sainte-Marie-Madeleine Sainte-Thérèse-de-Blainville Sainte-Thérèse-de-Gaspé Saint-Germain-de-Grantham Saint-Joseph-de-Sorel Saint-Lin-Laurentides Saint-Norbert-d'Arthabask Saint-Sauveur Saint-Stanislas Saint-Ubalde Sherbrooke Stanstead Est Sutton Val-des-Monts Val-d'Or Wickham Associations AIM CROIT Association d'entraide pour les personnes handicapées physiques de Montréal (L'Alpha) Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) Association des Parents d'Enfants Handicapés du Témiscamingue Association des parents d'enfants handicapés des Hautes-Laurentides Association des personnes handicapées des Iles Association des personnes handicapées de Drummond inc. Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest (APHRSO) Association des personnes handicapées de l'Érable Association des personnes handicapées de Portneuf Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte- Nord L'Association des personnes handicapées de Témiscaming et Kipawa (APHTK) Autisme Montréal Avec Toute ma Tête, Centre communautaire Radisson Centre d'Intégration Physique de l'Envol DéfPhys Sans Limite Dynamique des handicapés de Granby et régions Finautonaume Groupe Inclusia Groupement des Associations de Personnes Handicapées de la Rive Sud de Montréal (GAPHRSM) Info-Crime Montréal La Ressource pour personnes handicapées Abitibi- Témiscamingue/Nord-du-Québec L'Association des personnes handicapées des îles (APHI) L'ÉTAPE Montréal L'ÉTAPE-Laval Module d'Épanouissement à la Vie de Sept-Îles Parents pour la déficience intellectuelle (PARDI) Parkinson Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Partenaires à Part Égale Promotion handicap Estrie Regroupement d'Associations de Personnes Handicapées de l'Abitibi- Témiscamingue (RAPHAT) Regroupement des associations des personnes handicapées Gaspésie-

Les-Îles (RAPHGÎ) Regroupement des Organismes de Personnes Handicapées Région

Chaudière-Appalaches (ROPHRCA) Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de

Montréal (RUTA Montréal) SEMO Saguenay-Lac-Saint-Jean Société canadienne de la sclérose en plaques d'Abitibi-Témiscamingue Société canadienne de la sclérose en plaques de Québec Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM) Transport La Promenade Corps de police Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) Sûreté du Québec

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Renseignements : Anabelle Grenon-Fortin, Organisatrice communautaire, [email protected],(438) 886-1409; Walter Zelaya, Directeur général, [email protected], (514) 341-7272 poste 22