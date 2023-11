Pénalité et ordonnances à l'encontre de Marc Luc Guérin Younger

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Le 20 octobre 2023, suivant une demande déposée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a imposé une pénalité administrative et rendu des ordonnances à l'encontre de Marc Luc Guérin Younger.

Plus précisément, le TMF a imposé à ce dernier une pénalité administrative de 26 000 $, en plus de lui interdire d'effectuer une opération sur valeurs sur toute forme d'investissement et d'exercer à titre de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement.

Le TMF a également ordonné à M. Guérin Younger de retirer toute annonce, publicité ou autre publication et de fermer, au Québec, les accès aux sites Web YouTube et LinkedIn en lien avec ses activités d'investissement.

L'Autorité reprochait à M. Guérin Younger d'avoir exercé illégalement l'activité de courtier et de conseiller en valeurs, en plus d'avoir procédé illégalement à trois placements de contrats d'investissement.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

