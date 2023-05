Aider les entreprises locales à créer et à gérer des campagnes publicitaires sur les plateformes numériques MétéoMédia et/ou The Weather Network

OAKVILLE, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Pelmorex Corp. a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle platforme publicitaire libre-service: « Studio Publicitaire ». La platforme est maintenant accessible aux entreprises locales pour déployer leurs campagnes sur les propriétés notoires The Weather Network et MétéoMédia. « Studio Publicitaire » a été mis au point grâce à la technologie de l'entreprise M32 Connect, basée à Montréal. L'outil novateur permettra aux annonceurs d'optimiser la création et la distribution de leurs campagnes publicitaires dans des environnements fiables et sécuritaires des marques MétéoMédia et The Weather Network, que les Canadiens consultent fréquemment pour obtenir leur météo personnalisée.

Depuis plus de 30 ans, MétéoMédia et The Weather Network diffusent des nouvelles et de l'information météorologiques aux Canadiens. Dans le cadre de sa mission de répondre aux besoins des entreprises locales, cette nouvelle plateforme publicitaire libre-service permet aux annonceurs de mieux orienter leurs campagnes de marketing, en toute facilité et à un coût abordable.

« Notre objectif principal objectif est de faciliter la vie des entreprises locales en leur fournissant un outil efficace leur permettant de rejoindre un large public et de réussir sur un marché publicitaire concurrentiel. Le partenariat avec M32 Connect nous a donné l'occasion d'atteindre cet objectif a déclaré Jean-Paul Sclapari, directeur général, Ventes et Partenariats pour MétéoMédia. »

La technologie libre-service mise au point par M32 Connect offre aux entreprises une autre façon de faire de la publicité auprès de Pelmorex en leur permettant de lancer leurs initiatives de marketing rapidement et en toute autonomie au moyen de leurs processus d'achat de média et de la gestion de leur marketing numérique local et national. Les entreprises peuvent faciliter la création de leurs propres publicités, ciblages, paiements et suivis des campagnes.

L'équipe M32 Connect est également ravie de ce partenariat, car il représente un vote de confiance à l'égard de sa plateforme technologique, ainsi qu'une occasion d'offrir de nouvelles solutions pratiques aux entreprises locales. « Nous sommes honorés de collaborer avec Pelmorex Corp. et de contribuer au développement commercial et technologique d'une si grande société canadienne », a ajouté Stéphane Campana, vice-président et associé à M32 Connect.

La plateforme de studio publicitaire de Pelmorex est maintenant disponible en ligne à

https://www.meteomedia.com/infos/studiopublicitaire.

Pour de plus amples renseignements sur la platforme Studio Publicitaire et pour en savoir plus sur la possibilité d'économiser 50 % sur l'ensemble de votre campagne, veuillez communiquer avec [email protected].

Pour en savoir plus sur M32 Connect et les centres publicitaires en libre-service, visitez https://pubm32.com.

À propos de Pelmorex Corp.

Fondée en 1989, Pelmorex Corp. est une entreprise internationale de gestion de données et d'information météorologique. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Clima et Otempo.pt. Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte. Grâce à son innovation constante et à son esprit d'entrepreneuriat, Pelmorex a pris de l'expansion pour atteindre les consommateurs du monde entier; elle est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'information météorologique et fait figure de pionnière en fournissant des solutions de données et de renseignements aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de M32 CONNECT

Firme technologique spécialisée dans l'analytique publicitaire, M32 Connect développe des plateformes de monétisation d'avant-garde qui soutiennent les éditeurs, les aident à gérer et à optimiser le potentiel de leurs sites, et leur permettent de mieux répondre aux exigences des acheteurs média en leur donnant accès à des outils innovants qui maximisent le retour sur investissement de leurs campagnes.

Basée à Montréal et à Toronto, M32 Connect est aujourd'hui l'une des plus importantes entreprises de monétisation, d'analyse et de technologie publicitaire en Amérique du Nord. La firme gère un réseau de plusieurs centaines de propriétés web au Canada, aux États-Unis et à l'international. Depuis 2016, plusieurs clients d'envergure font confiance à M32 tel que : Les Affaires, Le Soleil, Cogeco Média, Ricardo Média, Viafoura, RNC Média, etc.

