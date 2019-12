Pelmorex Corp. effectue un placement majoritaire dans Weather Source, un important fournisseur de produits de données météorologiques sur le marché américain

OAKVILLE, ON, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Pelmorex Corp., la troisième plus grande entreprise de météorologie multiplateforme au monde, est heureuse d'annoncer son placement majoritaire dans Weather Source, une organisation américaine qui se consacre à rendre accessibles les données météorologiques et climatiques hyperlocales partout dans le monde et dans toutes les industries. Weather Source viendra élargir le portefeuille de marques fiables de Pelmorex Corp - The Weather Network, MétéoMédia, EITiempo.es, OTempo.pt et Clima.

« Depuis 1989, Pelmorex se tourne constamment vers l'avenir, en innovant et en portant l'entreprise vers de nouveaux sommets. En plus d'être un leader dans le segment d'entreprise à consommateur de la météorologie, nous offrons également des solutions de données spécialisées aux entreprises », a déclaré Pierre L. Morrissette, fondateur et président du Conseil d'administration de Pelmorex Corp.

En 2017, Pelmorex Corp. a pénétré le marché des mégadonnées, de l'analytique et de l'information en créant sa division de solutions de données. Le partenariat avec Weather Source permet à Pelmorex d'élargir sa plateforme d'information météorologique pour les entreprises clientes en intégrant les données météorologiques et climatologiques exclusives et sans pareilles de OnPoint, une solution de données de Weather Source. Les produits de Weather Source sont conçus pour permettre aux clients de réduire le gaspillage, d'accroître leur RCI, de peaufiner leur logistique, d'optimiser leurs stratégies de marketing et d'améliorer la planification de leurs ressources.

« Pelmorex a pour mission d'exploiter la valeur de la météo afin de rendre les entreprises et les consommateurs plus informés et de leur offrir une plus grande sécurité, a déclaré Sam Sebastian, président et chef de la direction de Pelmorex Corp. Cette acquisition cadre parfaitement avec cette mission, car elle nous permettra d'offrir des solutions de produits de la plus haute qualité aux entreprises et aux consommateurs dans tous les marchés. »

« Depuis 2015, Weather Source a cherché à offrir des données météorologiques et climatiques de la plus haute qualité pour l'intelligence d'affaires, et nous sommes très enthousiastes de voir s'ouvrir le prochain chapitre, alors que nous continuons de croître et de publier des solutions puissantes et novatrices en partenariat avec Pelmorex, un titan de l'industrie des données météorologiques », a déclaré Mark Gibbas, président et chef de la direction de Weather Source.

L'intégration des données, de l'expertise technique, de la vision des produits et de la croissance explosive de Weather Source sur le marché américain; ainsi que la place de chef de file de Pelmorex au Canada et en Espagne, sa vaste base d'utilisateurs, sa riche mine de données et son équipe de scientifiques des données permettront aux deux entreprises de fournir des solutions spécialisées à plus grande echelle.

Pelmorex

Fondée en 1989, Pelmorex Corp . est une entreprise internationale de gestion de données et d'information météorologique. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo.es , Clima et Otempo.pt . Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte . Grâce à son innovation constante et à son esprit d'entrepreneuriat, Pelmorex a pris de l'expansion pour atteindre les consommateurs du monde entier; elle est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'information météorologique et fait figure de pionnière en fournissant des solutions de données et de renseignements aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Weather Source

Weather Source, fondée en 2015, est un fournisseur mondial de données de qualité analytique dans le domaine météorologique et climatique. Weather Source fait appel à une expertise scientifique, technique, climatologique et météorologique de pointe pour alimenter OnPoint Weather, le continuum le plus complet et le plus précis de données météorologiques mondiales de l'industrie, avec des données recueillies depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui et pour alimenter également les prévisions. Les données de Weather Source sont fournies sur demande au moyen de son API exclusif ou de fichiers CSV faciles à utilizer.

Grâce à sa technologie en instance de brevet, Weather Source fournit des données météorologiques hyperlocales pour n'importe quelles latitudes et longitudes, et pour de nombreuses régions géographiques comme les codes postaux, les îlots ou les districts de recensement, les régions métropolitaines de recensement, ou les zones de marchés désignées.

Pour en savoir plus, visitez weathersource.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Pelmorex Corp.

Renseignements: Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : FleishmanHillard High Road, fhr.pelmorex@fhhighroad.com

Liens connexes

http://