Pédalez pour les enfants célèbre 35 ans d'impact et amasse 560 000 $ pour l'Hôpital de Montréal pour enfants

Des centaines de cyclistes se sont mobilisés pour soutenir les enfants et les familles du Québec

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - Des centaines de cyclistes, de bénévoles et de donateurs se sont réunis cette semaine pour pédaler au profit de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et célébrer le 35e anniversaire de Pédalez pour les enfants, amassant 560 000 $.

Au cours des 35 dernières années, Pédalez pour les enfants a permis de recueillir plus de 16 millions de dollars pour La Fondation du Children. Ces fonds soutiennent des programmes novateurs et des projets de recherche de pointe qui contribuent à améliorer la vie des enfants et des familles de partout au Québec.

Le 35e anniversaire de Pédalez pour les enfants a permis d’amasser 560 000 $ pour La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Cette année, les cyclistes étaient inspirés par Zackary, porte-parole de Pédalez pour les enfants 2026. Il y a deux ans, Zackary, atteint de paralysie cérébrale, a subi une opération à la colonne vertébrale à l'Hôpital de Montréal pour enfants qui a changé sa vie. La chirurgie lui a donné la mobilité nécessaire pour réaliser un de ses rêves : rouler en BMX.

Aujourd'hui âgé de 10 ans, il roule avec confiance et détermination et fait même de la compétition, un bel exemple de l'impact durable du soutien des donateurs sur la vie des enfants.

Pendant quatre jours, des participants ont parcouru le cœur du centre-ville de Montréal à bord de l'impressionnant vélo géant festif de 30 places, illustrant l'esprit de générosité et de solidarité qui anime Pédalez pour les enfants depuis plus de trois décennies.

« Alors que nous célébrons les 35 ans de Pédalez pour les enfants, nous rendons hommage à l'incroyable communauté qui se mobilise année après année pour soutenir les enfants malades du Children, a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Nous sommes profondément touchés par leur générosité et leur soutien. »

Michael Conway a cofondé Pédalez pour les enfants en mémoire de sa fille Meagan qui avait été soignée à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Ce qui était au départ une façon d'honorer sa mémoire est devenu, au fil des 35 dernières années, l'une des plus importantes traditions philanthropiques de Montréal.

« Lorsque nous avons lancé Pédalez pour les enfants, nous étions loin d'imaginer l'ampleur que prendrait cet événement. Trente-cinq ans plus tard, voir la communauté continuer de se mobiliser avec autant de générosité pour les enfants et les familles de l'Hôpital de Montréal pour enfants est tout simplement extraordinaire », a déclaré Michael Conway.

« Il y a une multitude de personnes à remercier pour le succès continu de Pédalez pour les enfants, du comité organisateur dirigé par le président Anthony Pepper et le président émérite Paul Normandin, aux centaines d'équipes participantes et aux quelque 25 000 cyclistes qui ont parcouru plus de 3 000 km et amassé plus de 16 millions de dollars afin d'améliorer les soins de santé pédiatriques. Personnellement, je leur serai toujours profondément reconnaissant d'avoir fait de cet événement un si bel hommage à ma fille. »

Cette année, les participants pédalaient au profit de la clinique de dentisterie pédiatrique de l'Hôpital, la plus importante et la plus achalandée au Canada. Cette clinique permet aux enfants qui pourraient autrement avoir de la difficulté à accéder à des soins dentaires, de pouvoir en bénéficier, notamment ceux qui vivent avec des besoins médicaux complexes, des troubles du développement ou des défis comportementaux.

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants tient à remercier chaleureusement tous les participants, bénévoles, donateurs et partenaires, ainsi que l'incroyable comité organisateur dont la générosité a contribué au succès de cette année marquante : Anthony T. Pepper, président du comité, Rudy Azoulay, Michael Conway, fondateur, Nicolas Di Nezza, Eddy Farrace, Chanho Kim, Kuljinder Kaur Magee, Daniel Magee, Paul Normandin, président émérite, Gary Ramjattan, Ryan Richardson, Luka Rochon et Johanne Sabourin.

Un grand merci à toutes les équipes participantes pour leurs efforts remarquables : Banque Nationale, Banque Scotia, BMO Groupe financier, Celebration Ride, CN, Colliers & Friends, Deloitte, Dermapure, Groupe Danu, Institut Technique Aviron, La randonnée de Zackary, McCarthy Tétrault, Morgan Stanley, Multi-Prêts Commercial, Nakisa, NICU-Soins intensifs néonatals, Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., Paysafe, Proreit, RBC Avantages Collectifs, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Research In Action, Rio Tinto, SABRFC, Systra Canada, Team Ariana, Team Life Savers,Tecsys, Theta Sigma Fraternity, Université Concordia, Wellness Warriors

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (LA FONDATION DU CHILDREN)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le Programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 875 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

SOURCE Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Contact médias : Alison Northcott, Conseillère Principale, Relations Publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, [email protected], C. 263-362-0995